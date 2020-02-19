Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна

Календарную весну в Кыргызстане традиционно ждут с тревогой. Потому что именно на это время года приходится наибольшее количество митингов, протестов и других видов проявления активности граждан республики.

Весна 2020-го исключением не станет. Уже сейчас то здесь, то там возникают очаги напряженности, которые позднее могут стать головной болью для власти.

Неспокойно в Ат-Баши, на Иссык-Куле активизировались сторонники Садыра Жапарова, в Оше разборки спортсменов и спортивных чиновников, приграничный Баткен регулярно трясет.

Чем ближе к парламентским выборам, тем больше проблемных точек будет появляться на карте страны.

Скандал с пропиской

Массовое переселение граждан из деревни в города, где пройдут 12 апреля местные выборы, стало достоянием общественности случайно.

Власть на справедливое возмущение политиков и гражданского общества отреагировала оперативно. Аномальное увеличение новоявленных горожан в Токмаке, Караколе, Оше прокомментировали и обещали расследовать все — и ГКНБ, и МВД, и Генеральная прокуратура.

Дошло до абсурда. В южной столице в частном доме прописали 1 тысячу 300 человек.

Даже партия «Мекеним Кыргызстан», которую народная молва называет одной из партий власти, неожиданно нарушила молчание и сделала гневное заявление, в котором выказала свое отношение к фактам «прописки необъяснимо большого числа внутренних мигрантов», и призвала всех участников выборов «отказаться от использования грязных технологий».

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Этот марш-бросок политической организации, прежде предпочитавшей «не светиться» в публичном пространстве, вызвал неоднозначную реакцию в социуме. Электорат посмеялся, вспомнив народную мудрость о том, кто обычно громче всех кричит: «Держи вора!»

Попытка искусственно увеличить число избирателей на местах терпит временную неудачу. Если народный контроль ослабнет, попытку повторят.

В любом случае власти и ее партиям теперь придется менять тактику предвыборной кампании.

Если она не будет яркой и широкомасштабной, а результаты голосования сильно отличаться от экзитполов и социологии, избежать обвинений в подтасовках аппарату «Белого дома» будет сложно.

Отсутствие оппозиции — это плохо

Ситуация осложняется и тем, что пока на горизонте не видно партии, которая могла бы стать привлекательной для протестного электората. Даже всегда задиристый и огрызающийся «Ата Мекен» сейчас отмалчивается. Все понимают: социалисты вынуждены умерить свой пыл, потому что лидер находится в подвешенном состоянии.

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Уголовное преследование Омурбека Текебаева и обвинение его в особо тяжком преступлении не могут позволить «Ата Мекену» резкую оппозиционную риторику.

Кроме того, эксперты считают, что у партии нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы идти на выборы и заручиться поддержкой избирателей.

Но обнародованные результаты социологического опроса Международного республиканского института (IRI) удивили многих.

На вопрос: если выборы состоятся в следующее воскресенье, за какую из партий вы отдадите голос, организаторы исследования получили следующие ответы:

Большая часть респондентов ответила «Не знаю».

18 процентов голосов участники опроса отдали партии «Республика». За СДПК проголосовали бы 11 процентов избирателей. На третьем месте оказался «Ата Мекен» — 10 процентов.

Еще 11 процентов респондентов проголосовали за вариант «против всех».

Впрочем, Омурбеку Текебаеву рано радоваться. Оппозиционности у партии не осталось даже в виде налета. К тому же опубликовавшие итоги опроса особо подчеркнули, что его проводили осенью. За это время ситуация поменялась и на горизонет замаячили новые партии.

Чтобы вновь занять нишу главного оппонента властям «Ата Мекену» и его лидеру нужен полный ребрендинг. Ребрендинг нужен идеям, которые продвигает партия, и персонам, ассоциирующимся с «Ата Мекеном». Это требует серьезных финансовых вливаний и человеческих ресурсов.

Разминка

Сезон митингов, очевидно, откроется в ближайшее время. Известно, что сторонники Садыра Жапарова намерены выйти на акцию протеста 2 марта. Им пока не до выборов. Их главная цель — добиться освобождения своего лидера. Традиционно инициаторы митинга обещают массовость. Если «жапаровцам» удастся вывести на улицу многолюдную толпу, можно считать, что разминка перед выборами началась.

Следом под теплое весеннее солнце пойдут и другие, недовольные своими социальными проблемами, трудностями и нерешением вопросов.

Недовольство тех или иных групп кыргызстанцев — благодатная почва для предвыборной риторики партий, желающих прийти в Жогорку Кенеш.

Вероятно, «Белый дом» воспринимает отсутствие открытой оппозиции как плюс. Но на самом деле это является серьезным вызовом для властей, ведь оппозиция необходима для сохранения баланса политической системы.

А баланс политической системы традиционно сохраняет саму власть. Ведь разбалансировка системы может провоцировать всякие неприятности в виде акций гражданского неповиновения, беспорядков, бунтов, вплоть до развития революционной ситуации.