Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост

Как сообщили 24.kg собственные источники в аппарате правительства, еще один член кабмина — министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов намерен подать в отставку.

Поводом для ухода с поста послужило недавнее задержание его заместителя Женишбека Ногойбаева за дачу взятки в $10 тысяч за прекращение уголовного преследования работников курируемого им Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля.

Сам Жанат Бейшенов, отвечая на вопросы 24.kg, отметил, что сведения о его увольнении по собственному желанию не совсем точны. По словам чиновника, в связи с арестом Женишбека Ногойбаева он известил о своей позиции премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева — готов поддержать любое решение главы правительства.

«Да, я готов понести ответственность вплоть до увольнения. Но отмечу: у Минтранса очень хорошие результаты за 2019 год», — сказал чиновник.

Ранее с поста вице-премьер-министра ушел по собственному желанию Жениш Разаков. После критики президента Сооронбая Жээнбекова о готовности написать заявление объявил глава Госстроя Бакыт Абдиев. Затем с портфелем расстался председатель ГРС Алмаз Мамбетов.