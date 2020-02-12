Только в каждом 17-м случае прокуратура отказывает в проверке бизнеса

В 2019-м правоохранительные органы запросили 1 тысячу 258 проверок, в 75 случаях отказано органами прокуратуры в их проведении. Об этом на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов.

Глава надзорного органа отметил, что все без исключения проверки субъектов предпринимательства берутся на учет. Он уверяет, что жалобы предпринимателей не остаются без внимания.

«В прошлом году от представителей бизнес-сообщества поступило 300 обращений. Из них 41 мы удовлетворили, остальные направили в соответствующие органы. При проверке выявлено 502 нарушения закона. К дисциплинарной ответственности привлечены 146 сотрудников», — заявил Откурбек Джамшитов.

В отношении субъектов предпринимательства в 2018 году возбуждено 425 уголовных дел. В 2019-м в ЕРПП зарегистровано 1 тысяча 248 аналогичных дел.

По данным генпрокурора, в 2018 году только в 25 случаях был применен арест в отношении предпринимателей.

Ранее глава государства отметил: участились жалобы от частного сектора на давление и необоснованные проверки со стороны правоохранительных и фискальных органов.

«Поступают обращения, в которых выражается беспокойство по поводу того, что в некоторых случаях в отношении предпринимателей принимаются суровые меры вплоть до заключения под стражу», — возмутился Сооронбай Жээнбеков.