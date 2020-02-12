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Власть

Бизнес объяснил Сооронбаю Жээнбекову причины оттока инвестиций из Кыргызстана

Бизнес озабочен уровнем защищенности своих инвестиций и собственности. Об этом на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию заявил заместитель его председателя Аскар Сыдыков.

По данным комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию, показатель защиты частной собственности упал за последние три года до 49,9 балла.

«Сейчас у нас сложилась такая ситуация, чуть что арестовывают, сажают. Бизнес не может найти справедливости в судебных органах. Часто сами судьи признаются, что они не могут принять решение в пользу предпринимателя, так как защищают бюджетные средства. В 2018 году из 116 дел, оспариваемых решения налоговых органов в судах, только по 26 вынесены решения в пользу налогоплательщика. В 2019-м только 27 из 135 дел», — рассказал Аскар Сыдыков.

Он отметил, что деятельность фискальных и правоохранительных органов с каждым годом оказывает все более сильное негативное влияние на оценку привлекательности ведения бизнеса и инвестирования в нашей стране.

«Один успешный предприниматель рассказывал, как за короткий срок прошел 20 необоснованных проверок. На это государственные органы тратят огромные средства, деньги налогоплательщиков», — добавил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143355/
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