Законопроект о снижении избирательного порога до 5 процентов отправлен в ЦИК

Законопроект о снижении избирательного порога до 5 процентов отправили на согласование в ЦИК. Об этом 24.kg сообщил один из его соавторов, депутат Исхак Масалиев.

По словам нардепа, такое решение принял парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. «Но это необоснованно, поскольку снижение барьера не несет финансовых затрат, и согласие Центризбиркома не требуется. Кстати, в ЦИК отправлен и документ о введении преференциального голосования. Вот его, вероятно, отклонят. ЦИК посчитает, что это очень дорого», — отметил Исхак Масалиев.

Вероятно, не пройдет и инициатива о 5 процентах. Нардепы поддержат идею о снижении порога до 7 процентов. Исхак Масалиев

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.