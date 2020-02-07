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Власть
Сюжеты: Кражи невест и ранние браки, Семейное насилие

В Араване местные чиновники открыто берут вторых жен. Никто на это не реагирует

В Араванском районе растет число ранних браков и многоженства. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил депутат Искендер Гайыпкулов.

По его словам, жители района не пускают детей в школу после девятого класса и отдают дочерей замуж.

«После девятого класса мало кто учится. Уровень образованности у молодежи очень низкий. Родители не пускают дочерей в школу. Сразу отдают замуж, хоть второй или третьей женой. Местные чиновники открыто берут вторых и третьих жен», — заявил нардеп.

Сегодня фракция рассмотрела отчет государственных органов о ходе реализации Закона «Об охране и защите от семейного насилия».

Ссылка: https://24.kg/vlast/142927/
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