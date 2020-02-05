Премьер опроверг передачу аэропорта «Манас» в частные руки

Международный аэропорт «Манас» не будет передаваться в частные руки. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня сообщил глава правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев пояснил, что некоторые СМИ дали неправильную информацию.

По его словам, речи о продаже нет. «Нам бесплатно напишут модель, как можно развивать аэропорты. Мы на основе предложенной модели вместе с Жогорку Кенешем выберем компанию, которой можно отдать аэропорты во внешнее управление. Во всем мире так делается. Это не означает, что аэропорты будут в частных руках», — сказал премьер-министр.

А депутаты раскритиковали его и других членов кабмина за то, что «государство не в силах управлять аэропортами».

Ранее сообщалось, что международный аэропорт «Манас» в 2023 году должен стать одним из главных авиационных хабов в Центральной Азии. После передачи аэропорта во внешнее управление в ближайшие пять лет планируется увеличить пассажиропоток на 30-40 процентов. Для достижения этой и других задач создана рабочая группа, которая определила Международную финансовую корпорацию в качестве советника правительства. Сейчас ведется подготовка к подписанию договора.

За подготовку проекта МФК государство платить не будет.