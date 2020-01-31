От управления госимуществом Кыргызстана за год получили 2,4 миллиарда сомов

По итогам 2019 года общий объем поступлений в бюджет от управления государственным имуществом составил 2,4 миллиарда сомов. Об этом сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Жылдызбек Исакулов.

Как сообщила пресс-служба президента, сегодня Сооронбай Жээнбеков принял главу ФУГИ. Глава государства ознакомился с ходом цифровизации системы управления государственным имуществом. На сегодня разработан электронный реестр государственного имущества, отданного в аренду, с указанием около 10,5 тысячи объектов.

В 2020 году планируют ввести электронный онлайн-аукцион по закупкам и провести инвентаризацию еще 1 тысячи 261 акционерного общества.

«Проведена работа по автоматизации системы сдачи в аренду и продажи государственного имущества. Если до 2018 года поступления от арендной платы государственного имущества составляли менее 100 миллионов сомов, то в 2019-м показатель впервые достиг 191 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

Кроме того, для реформирования системы управления государственным имуществом председатель ФУГИ рассказал об открытии госучреждения «Аукционный центр». Он будет заниматься арендой, а в последующем и продажей объектов. Это позволит любому гражданину участвовать в аукционе в онлайн-режиме и обеспечить полную открытость процесса.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость внедрения механизмов государственно-частного партнерства, инвестиционной аренды, доверительного управления имуществом.

Кроме того, актуальна задача внедрения принципа «единого окна» во всех сферах, оказывающих государственные и муниципальные услуги населению.