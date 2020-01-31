Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане

Критиковать действия, а чаще бездействие чиновников власти, размытую политику и невнятную позицию правительства — общемировая тенденция. Но в Кыргызстане, утверждают эксперты, недовольство носит, скорее, стихийный, а не системный характер. И заканчивается это несогласие либо выгодным предложением, либо уголовным преследованием. Однако иногда в коридорах власти работают на опережение и заранее «обезвреживают» потенциальных оппонентов.

24.kg вспомнило тех, кто по разным причинам сменил гнев на милость в отношении сидящих в высоких кабинетах.

1 Мавлян Аскарбеков Мавлян Аскарбеков

Фото из интернета. Мавлян Аскарбеков, заместитель акима Первомайского района

Первым с площади в чиновничий кабинет переехал гражданский активист Мавлян Аскарбеков. В 2017 году он проходил обвиняемым по статье «Публичные призывы к свержению власти». Поводом для возбуждения уголовного дела послужило его выступление на встрече с жителями расположенных в районе аэропорта «Манас» сел по содействию в решении их социальных проблем. В 2018-м Первомайский районный суд признал Мавляна Аскарбекова виновным и приговорил к выплате штрафа в 50 тысяч сомов и подписке о невыезде. Однако городской суд отменил вердикт.

В октябре 2018 года активиста назначили заместителем акима Первомайского района Бишкека. Днем ранее Верховный суд поддержал решение второй инстанции и освободил Мавляна Аскарбекова от наказания.

«Власть сменилась. Да, с прежними управленцами, как известно, у меня были разногласия. Но сейчас решил попробовать. Когда мне предложили, я долго думал, однако в акимиате сидят исполнители», — сказал он.

Я не буду принимать каких-либо решений. Я не первый заместитель. Буду курировать не финансовые вопросы, а сферу ЖКХ. Мавлян Аскарбеков

2 Калича Умуралиева Калича Умуралиева

Фото из интернета . Калича Умуралиева, директор муниципального предприятия «Городские парки»

На муниципальную службу ушла и глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева. Она регулярно жестко критиковала мэрию и Бишкекглавархитектуру. Ругала и правительство.

В мае 2019 года Каличу Умуралиеву назначили директором муниципального предприятия «Городские парки».

С командой мэра у меня общие взгляды на тему парков. Думаю, противоречий не возникнет. Калича Умуралиева

Сейчас она образцовый чиновник и препирается с бишкекчанами. «Не нравится, не ходите. Поезжайте в Алматы на «Медео», — ответила бывшая правозащитница жителю столицы, который раскритиковал бесплатный городской каток в парке «Молодежный».

3 Эдиль Байсалов Эдиль Байсалов

Фото из интернета. Эдиль Байсалов, посол Кыргызстана в Великобритании

Гражданский активист Эдиль Байсалов активно и зло критиковал Алмазбека Атамбаева, когда тот был президентом. Правда, не на площади, а в соцсетях. Проводил расследования по поводу нажитых бывшим главой государства миллионов и застенчиво просил, чтобы его, Байсалова, не называли «вторым Навальным».

После прихода к власти Сооронбая Жээнбекова Эдиль Байсалов продолжал ругать режим Алмазбека Атамбаева, а его преемнику выдал кредит доверия.

В итоге получил должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и практически исчез из соцсетей. Новоявленный дипломат не скрывал, что устал от митинговщины и хочет спокойной сытой жизни для своей семьи.

4 Азимбек Бекназаров Азимбек Бекназаров

Фото из интернета. Азимбек Бекназаров, посол Кыргызстана в Малайзии

Азимбек Бекназаров снискал в народе прозвище «бульдозер революции». После двух госпереворотов, в которых он активно участвовал (мартовского 2005 года и апрельского 2010-го. — Прим. 24.kg), неизменно становился генеральным прокурором. Однако быстро отправлялся в отставку. Оказавшись за бортом, Азимбек Бекназаров возвращался к оппозиционной деятельности и жестко критиковал власти.

Находясь в оппозиции к Сооронбаю Жээнбекову, он пытался помириться с Алмазбеком Атамбаевым и предложил ему услуги адвоката.

До назначения послом Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров входил в состав движения «Народный курултай». Его члены собрали 12 тысяч 700 подписей по назначению референдума. Главный вопрос — признать институт народного курултая субъектом Конституции с обязательным отчетом перед ним президента и Жогорку Кенеша.

Может, неутомимый Азимбек Бекназаров стал нервировать «Белый дом». В итоге он уехал в Малайзию, не забыв перед этим рассыпаться в дежурных комплиментах.

Из всех президентов Кыргызстана Азимбек Бекназаров, по его признанию, верит только Сооронбаю Жээнбекову.

«Он пока чист и боится бога. Он говорил, что не допустит семейно-клановую власть. Только Сооронбай Жээнбеков согласился обсудить наше предложение о конституционной реформе. Остальные главы государства обзывали нас стервятниками и призвали бросать в нас камни», — сказал Азимбек Бекназаров.

5 Эмильбек Каптагаев Эмильбек Каптагаев

Фото из интернета. Эмильбек Каптагаев, директор НИСИ

Еще один из создателей движения «Народный курултай» Эмильбек Каптагаев в ноябре 2019 года возглавил Национальный институт стратегических исследований Кыргызстана.

Политикой Сооронбая Жээнбекова он недовольства не высказывал, по крайней мере, публично. Основная порция критики доставалась Алмазбеку Атамбаеву. Последнего Эмильбек Каптагаев упрекнул в попытке узурпировать власть.

Правление Алмазбека Атамбаева не отличается от власти Акаева и Бакиева. Их идеи одинаковы. Они растоптали доверие народа к власти. Эмильбек Каптагаев

6 Рита Карасартова Рита Карасартова

Фото из интернета. Рита Карасартова, директор Агентства начального профессионального образования

Глава Института общественного анализа Рита Карасартова могла бы стать если не оппонентом, то активным критиком власти. Но в декабре 2019 года она получила должность директора Агентства начального профессионального образования.

Рита Карасартова призналась, ей неоднократно поступали предложения возглавить разные ведомства, однако она отказывалась. Боялась, что не справится. Но это не помешало ей в 2017-м баллотироваться в президенты. Однако ЦИК ее не зарегистрировал.

Рита Карасартова критиковала отсутствие реформы правоохранительной и судебной систем. «ГКНБ превратился в карательный и обвинительный орган. А он находится в руках главы государства, значит, в его компетенции и власти ликвидировать порочную практику, когда госкомитет занимается политическими преследованиями», — отмечала она.

Рита Карасартова участвовала в митингах в поддержку опальных политиков — Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова. Словом, ранее занимала активную гражданскую позицию.

7 Адахан Мадумаров Адахан Мадумаров

Фото из интернета. Адахан Мадумаров, лидер политической партии «Бутун Кыргызстан»

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров отличается относительной стойкостью политических убеждений. На президентских выборах 15 октября 2017 года он пришел к финишу третьим и не признал их. Конкурента по гонке Омурбека Бабанова за публичные поздравления Сооронбая Жээнбекова с победой назвал лицемером.

Имидж Адахана Мадумарова как постоянного критика властей подпортили в 2013-м. Он получил пост заместителя генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и уехал в Анкару.

В 2015 году Адахан Мадумаров вернулся в страну. Его партия пошла на выборы в парламент и проиграла. Он назвал их результаты фальсификацией, а себя объявил оппозиционером.

Но, видимо, оппонировать «Белому дому» Адахан Мадумаров утомился.

В интервью одному из кыргызскоязычных изданий он заявил: если власти сделают ему выгодное предложение, он, вероятно, согласится.

8 Алмазбек Атамбаев Алмазбек Атамбаев

Фото из интернета. Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана

Однако не всех удается умаслить портфелем или депутатским мандатом. Новейшая история Кыргызстана знает случаи, когда долгожданного молчания оппонента добивались, лишь отправив его на нары.

Так поступил с лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым в 2017 году Алмазбек Атамбаев. А теперь он и сам в СИЗО ГКНБ с букетом обвинений по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса, включая убийство.

До ареста в августе 2019-го Алмазбек Атамбаев оставался едва ли не единственным активным критиком властей республики. Впрочем, все знают причины. Алмазбек Атамбаев объявил войну Сооронбаю Жээнбекову лишь за то, что новый президент решил идти своим путем и не согласился участвовать в чужой и очень сомнительной игре.

Сегодня в стране места активных оппозиционеров вакантны. Хотя, если верить экспертам, не все здесь так однозначно.