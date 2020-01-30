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Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Депутатская комиссия хочет задать вопросы журналистам

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити продолжит свою работу 31 января.

Как рассказали 24.kg в секретариате комиссии, нардепы хотят заслушать руководство «Азаттыка». Ранее журналисты выпустили серию расследований о контрабандных схемах на таможне и отмывании денег в банках Кыргызстана. 

Напомним, председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов заявил, что отправил в «Азаттык» два письма, но ответов не получил.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/142073/
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