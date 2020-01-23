Глава МИД о зарплате дипломатов: В посольствах СНГ техперсонал получает больше

«Есть государства, где наши дипломаты получают зарплату ниже, чем технический персонал некоторых посольств стран СНГ», — заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

По его словам, деятельность госслужащих регулируется законами, в том числе и заработная плата. Дипломаты и МИД не исключение. Они также сдают декларации о доходах, которые есть в открытом доступе.

«Зарплата дипломата за рубежом формируется с учетом потребительской корзины государства пребывания и ее специфики. Я не вижу в этом сенсационных вещей. Более того, могу с сожалением констатировать, что дипломаты Кыргызстана даже по сравнению со странами СНГ получают одну из самых низких зарплат за рубежом», — отметил Чингиз Айдарбеков.

«Есть развитые государства, где зарплата работников социального сектора составляет более $6 тысяч. Тот же оператор крана, например, получает более $9 тысяч. А зарплата наших дипломатов гораздо ниже», — заключил он.