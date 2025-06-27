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Экономика

Минфин отчитался, сколько средств выделено на зарплату госслужащих

Минфин отчитался, сколько средств выделено на зарплату госслужащих с начала 2025 года.

Согласно материалам ведомства, с января по май на выплату заработной платы чиновников и госслужащих израсходовано 54 миллиарда сомов. Из них 53,5 миллиарда — это зарплата постоянных сотрудников (31,4 миллиарда — основная и 12,8 миллиарда — надбавки). Работникам по контракту выплачено 572,7 миллиона сомов.

Дополнительные выплаты и компенсации составили 9,2 миллиарда сомов, социальные отчисления — 6,4 миллиарда, страховые взносы — 6,4 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334337/
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