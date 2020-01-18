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Власть

Депутат предлагает обязать международные организации делать отчисления в Соцфонд

Депутат парламента Гульшат Асылбаева предлагает поправки в Налоговый кодекс.

В частности, она считает, что следует обязать сотрудников международных организаций — граждан Кыргызстана делать отчисления в Соцфонд.

По мнению нардепа, предлагаемая поправка в будущем обеспечит устойчивую и достойную пенсию. «Не секрет, что многие работодатели пытаются уклониться от уплаты социальных отчислений и налогов. Официально оформленные трудовые отношения с работодателями, гражданско-правовые договоры и своевременное и постоянное отчисление страховых взносов формируют гарантированную пенсионную выплату гражданам республики. Эта поправка также позволит расширить налоговую базу, создаст условия для эффективного налогового администрирования и обеспечит равные права по уплате налогов», — сказала Гульшат Асылбаева.

Отметим, что ранее парламентарий предлагала уже пакет поправок в Налоговый кодекс. Но представители бизнеса потребовали отозвать их.

«Эти поправки абсолютно не нужны. Они только убьют малый и средний бизнес. Патентную систему тоже нужно оставить. Мы в сложном положении, поэтому сейчас поправки ни к чему», — подчеркнула глава Ассоциации профсоюзов рынка «Дордой» Дамира Долоталиева. Ее поддержали и другие представители бизнес-сообщества.

Ссылка: https://24.kg/vlast/140864/
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Депутат предлагает обязать международные организации делать отчисления в Соцфонд