Чиновник признал, что законодательство в сфере страхования неэффективно

Депутаты парламента рассмотрели в первом чтении поправки в законы об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков опасных грузов и перед пассажирами.

По словам председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Арзыбека Кожошева, поправки направлены на то, чтобы обеспечить гарантии возмещения вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также защитить права и интересы потерпевших.

Он напомнил, что принятые в 2010 году профильные законы не стали эффективным инструментом финансовой защиты. Потребители страховых услуг и страховые компании друг другу не доверяют. «Страховое законодательство нужно совершенствовать именно в области защиты имущественных интересов пассажиров. Поправками предусматривается изменение основных понятий, в частности, уточняется круг лиц, кто может извлечь выгоду от страхования», — пояснил чиновник.

Депутат Аалы Карашев поинтересовался численностью страховых организаций и объемом оказываемых ими услуг. Выяснилось, что в сфере страхования гражданской ответственности перевозчиков насчитываются 1 государственная и 16 частных компаний. В прошлом году они заключили около 50 тысяч договоров на сумму 128 миллионов сомов.

Нардеп Дастан Бекешев указал на необходимость создания единой электронной базы застрахованных перевозчиков. Его коллега Мирлан Жеенчороев считает, что нужно расширить рамки признания страховых полисов Кыргызстана, поскольку они действительны только на территории страны.

Арзыбек Кожошев сказал, что ведутся переговоры в рамках ЕАЭС по вопросам унификации страхования автогражданской ответственности. Также рассматривается возможность присоединения к международному договору страхования, участниками которого являются восемь государств.

После обсуждения законопроект направлен на голосование в первом чтении.

Отметим, что доходы страховых компаний по сравнению с январем — сентябрем 2018-го увеличились на 16,6 процента и составили 910,2 миллиона сомов. Их основной объем (747,8 миллиона сомов, или 82,2 процента) получен от поступления страховых платежей.