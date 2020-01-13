13:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Пикетчики требуют от президента взять ситуацию под контроль

Участники пикета требуют от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.

По их словам, без прямого вмешательства президента демаркация и делимитация границы не завершится.

Читайте по теме
В Бишкеке проходит пикет с требованием освободить задержанных на границе
«Уважаемый Сооронбай Жээнбеков, вы должны взять вопрос под свой контроль и усиленно вести работу по определению границы с Таджикистаном. Иначе конфликты не прекратятся. Сейчас только благодаря сильному духу местного населения мы удерживаем наши земли», — заявили представители ОО «Граница».

Участники пикета намерены продолжить акцию, пока власти Кыргызстана не примут конкретных действий по решению пограничных проблем. 15 января они вновь намерены собраться возле здания Жогорку Кенеша и аппарата президента.

Напомним, первое письмо от имени депутатов местных и городских кенешей Баткенского и Лейлекского районов направили в аппарат президента 18 сентября. В конце октября депутаты Лейлека направили повторное обращение президенту, Жогорку Кенешу и правительству. Но реакции нет, ни одного ответа на письма представители приграничных районов не получили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140282/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит пикет с требованием освободить задержанных на границе
Вооруженные силы КР надо перевести в Ош. Просьба жителей приграничных районов
Мы боимся. Жители Кок-Таша требуют ускорить решение приграничных проблем
Инцидент на границе. Все ранее эвакуированные кыргызстанцы вернулись в свои дома
Инцидент на границе. Дорога открыта после переговоров силовиков
Люди подождут. Чиновники проведут переговоры по границе только 14 января
Ситуация на границе вновь обострилась: дорога Ош — Баткен — Исфана перекрыта
Инцидент на границе. О чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон
Инцидент на границе. Таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца
Погранслужба Кыргызстана уличила таджикских коллег в искажении фактов
Популярные новости
Инцидент на&nbsp;границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста Инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста
Политический прогноз&nbsp;&mdash; 2020. Выборы, свадьбы, митинги: что еще обещают эксперты Политический прогноз — 2020. Выборы, свадьбы, митинги: что еще обещают эксперты
Убитый генерал Сулеймани собирался взорвать посольство США в&nbsp;Ираке, заявил Трамп Убитый генерал Сулеймани собирался взорвать посольство США в Ираке, заявил Трамп
Сооронбай Жээнбеков предложил назвать новый парк в&nbsp;южной части Бишкека &laquo;Балалык&raquo; Сооронбай Жээнбеков предложил назвать новый парк в южной части Бишкека «Балалык»
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
13 января, понедельник
13:32
Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по прозвищу Казак Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ...
13:18
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
13:09
Брат депутата Данияра Толонова, задержанный за взятку, госпитализирован
13:07
Пусть твой ребенок сдохнет! В Бишкеке женщина набросилась на врача с угрозами
13:06
Конфликт на границе. Пикетчики требуют от президента взять ситуацию под контроль