Конфликт на границе. Пикетчики требуют от президента взять ситуацию под контроль

Участники пикета требуют от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.
По их словам, без прямого вмешательства президента демаркация и делимитация границы не завершится.
Участники пикета намерены продолжить акцию, пока власти Кыргызстана не примут конкретных действий по решению пограничных проблем. 15 января они вновь намерены собраться возле здания Жогорку Кенеша и аппарата президента.
Напомним, первое письмо от имени депутатов местных и городских кенешей Баткенского и Лейлекского районов направили в аппарат президента 18 сентября. В конце октября депутаты Лейлека направили повторное обращение президенту, Жогорку Кенешу и правительству. Но реакции нет, ни одного ответа на письма представители приграничных районов не получили.