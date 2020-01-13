Конфликт на границе. Пикетчики требуют от президента взять ситуацию под контроль

Участники пикета требуют от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.

По их словам, без прямого вмешательства президента демаркация и делимитация границы не завершится.

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«Уважаемый Сооронбай Жээнбеков, вы должны взять вопрос под свой контроль и усиленно вести работу по определению границы с Таджикистаном. Иначе конфликты не прекратятся. Сейчас только благодаря сильному духу местного населения мы удерживаем наши земли», — заявили представители ОО «Граница».

Участники пикета намерены продолжить акцию, пока власти Кыргызстана не примут конкретных действий по решению пограничных проблем. 15 января они вновь намерены собраться возле здания Жогорку Кенеша и аппарата президента.

Напомним, первое письмо от имени депутатов местных и городских кенешей Баткенского и Лейлекского районов направили в аппарат президента 18 сентября. В конце октября депутаты Лейлека направили повторное обращение президенту, Жогорку Кенешу и правительству. Но реакции нет, ни одного ответа на письма представители приграничных районов не получили.