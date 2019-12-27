Возмутительно. Депутаты БГК снова не могут собраться на сессию

Фото 24.kg. В зале заседаний нет ни одного депутата

Депутаты Бишкекского городского кенеша снова не могут вовремя собраться на сессию. Она продолжается третий день.

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По регламенту сессия должна начаться в 9.00, но на 10.00 регистрацию прошли восемь депутатов. Для кворума необходимо 23.

Отметим, что в данное время проходит елка мэра. Азиз Суракматов присутствует на мероприятии.

Городские власти третий день не могут прийти к консенсусу в вопросе выделения земельного участка для строительства футбольного центра в Бишкеке. ФИФА готова выделить грант в $3,5 миллиона. Общая стоимость спортивного комплекса оценивается в $10 миллионов. Если участок не будет предоставлен до 31 декабря, грант уйдет другой стране.

В мэрии отмечают, что не против возведения спортивного комплекса, но подчеркивают: семи гектаров свободной земли, необходимых для строительства, в Бишкеке просто уже нет.

Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два.