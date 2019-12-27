16:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Возмутительно. Депутаты БГК снова не могут собраться на сессию

Фото 24.kg. В зале заседаний нет ни одного депутата

Депутаты Бишкекского городского кенеша снова не могут вовремя собраться на сессию. Она продолжается третий день.

Читайте по теме
Футбольный центр. Депутаты горкенеша за два дня так и не смогли договориться

По регламенту сессия должна начаться в 9.00, но на 10.00 регистрацию прошли восемь депутатов. Для кворума необходимо 23.

Отметим, что в данное время проходит елка мэра. Азиз Суракматов присутствует на мероприятии.

Городские власти третий день не могут прийти к консенсусу в вопросе выделения земельного участка для строительства футбольного центра в Бишкеке. ФИФА готова выделить грант в $3,5 миллиона. Общая стоимость спортивного комплекса оценивается в $10 миллионов. Если участок не будет предоставлен до 31 декабря, грант уйдет другой стране. 

В мэрии отмечают, что не против возведения спортивного комплекса, но подчеркивают: семи гектаров свободной земли, необходимых для строительства, в Бишкеке просто уже нет.

Всего на повестке дня 26 вопросов, в том числе утверждение бюджета Бишкека на 2020 год. Депутаты успели рассмотреть только два.
Ссылка:
просмотров: 1492
Версия для печати
Материалы по теме
Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж
Полемика вокруг нового футбольного поля: мэрия Бишкека объясняет свою позицию
Футбольный центр в Бишкеке. Депутаты горкенеша ждут решения мэрии
Футбольный центр. Депутаты горкенеша за два дня так и не смогли договориться
Сборная Кыргызстана по футболу может отказаться играть в Бишкеке
Сессия БГК до сих пор не началась. Лидеры фракций собрались у спикера
Бишкекский горкенеш снова не может начать сессию вовремя
Доходы Бишкека вырастут на 1,5 миллиарда сомов в 2020 году
Футбольный центр в Бишкеке. После двух часов обсуждения решения так и нет
Депутаты горкенеша ушли на 15-минутный перерыв, не могут собраться полтора часа
Популярные новости
Скандал в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;. Еще четыре человека вышли из&nbsp;состава партии Скандал в «Ата Мекене». Еще четыре человека вышли из состава партии
Первый предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал мандат и&nbsp;вышел из&nbsp;&laquo;Ата Мекена&raquo; Первый предвыборный скандал: Шыкмаматов сдал мандат и вышел из «Ата Мекена»
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Омурбек Текебаев прокомментировал происходящее в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;: скандала нет Омурбек Текебаев прокомментировал происходящее в «Ата Мекене»: скандала нет
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
29 декабря, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не ...
15:00
Мгновения жизни. Игры снега и льда и «золотые» горы
13:00
Американец Сет Фиарей признался в любви к лепешкам и похвалил кыргызских женщин
11:00
Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить крысу
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повышен
28 декабря, суббота
22:32
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию
21:31
В центре Бишкека горит бутик
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: местами дожди