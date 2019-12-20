Спокойная жизнь общества зависит от органов нацбезопасности, считает президент

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил сотрудников органов национальной безопасности с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«На органы безопасности возложены ответственные задачи по обеспечению стабильности в стране, разведке и контрразведке, борьбе с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, пресечению незаконного оборота оружия и наркотиков», — говорится в поздравлении.

Спокойная и безопасная жизнь нашего общества, уверенность людей в будущем своей республики зависят от вашего труда. Сооронбай Жээнбеков

«Благодаря вашим профессиональным действиям создаются условия для мирной созидательной работы граждан нашей страны, обеспечивается стабильная работа общественных и государственных институтов», — отметил он.

Президент поблагодарил и ветеранов, которые являются примером для нового поколения сотрудников. Он уверен, что самоотверженность и профессионализм работников органов безопасности и впредь будут служить залогом спокойствия наших граждан.

Сооронбай Жээнбеков пожелал крепкого здоровья, счастья и новых успехов в нелегкой службе во благо Отечества.