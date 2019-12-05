В Кыргызстане есть ОПГ, но «без членов по решению суда»

В Кыргызстане, как и ранее, действуют три организованные преступные группировки (ОПГ). Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.
Читайте по теме
Отвечая на вопрос депутата, министр объяснил заявление своего заместителя Мирлана Каниметова об отсутствии ОПГ в Кыргызстане.
«Он не говорил, что нет ОПГ. Он сказал, что нет членов преступных группировок по решению суда, но есть по оперативному учету. По нашим данным, действуют три группировки», — отметил Кашкар Джунушалиев.