В Кыргызстане есть ОПГ, но «без членов по решению суда»

В Кыргызстане, как и ранее, действуют три организованные преступные группировки (ОПГ). Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

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Отвечая на вопрос депутата, министр объяснил заявление своего заместителя Мирлана Каниметова об отсутствии ОПГ в Кыргызстане.

«Он не говорил, что нет ОПГ. Он сказал, что нет членов преступных группировок по решению суда, но есть по оперативному учету. По нашим данным, действуют три группировки», — отметил Кашкар Джунушалиев.