Отказаться от власти. Как Сооронбаю Жээнбекову остаться в истории реформатором

Надо отдать должное Омурбеку Текебаеву. Он умеет подбрасывать темы для общественных дискуссий.

На презентации сборника «Диалоги с Elgezit.kg» лидер партии «Ата Мекен» определил повестку на ближайшее время.

По мнению политика, историческая миссия президента Сооронбая Жээнбекова — это вовсе не праздный вопрос.

Заключается она в том, чтобы не на словах, а реально перейти от суперпрезидентской системы правления к парламентской республике.

Омурбек Текебаев предлагает Сооронбаю Жээнбекову скорректировать действующее законодательство и снизить избирательный порог до трех процентов, а также ввести институт преференциального голосования в рамках пропорциональной системы. Пожалуй, это главные установки для кардинальных изменений.

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Другие предложения лидера социалистов, например, касающиеся передачи Антикоррупционной службы из-под подчинения ГКНБ в ведение правительства, перераспределение полномочий в пользу премьер-министра в сфере определения внешней политики — лишь производные процесса формирования Жогорку Кенеша по новым правилам и, соответственно, определение позиции главы кабинета министров в авангарде политической передовой.

На реформы нужна смелость

На первый взгляд, готовность седьмого этажа «Белого дома» к политической реформе кажется маловероятной.

Во-первых, Сооробай Жээнбеков — не реформатор. На нестандартные ходы, вследствие которых можно было бы ожидать кардинальных перемен, не хватает решительности.

Два года из президентского срока ушли у Сооронбая Жээнбекова на борьбу с Алмазбеком Атамбаевым.

Общественность поняла: он из тех политиков, кто «играет» вдолгую и лишних телодвижений не любит.

Торопись не спеша. Судя по всему, такой принцип работы выбрал для себя глава государства.

Однако это не всегда приносит дивиденды, как показывает и наша практика — рейтинг президента не растет.

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Личность в таком возрасте изменить уже невозможно. Так же, как стиль руководства, именно руководства, а не управления, выработанный Сооронбаем Жээнбековым за годы аппаратной работы.

Во-вторых, у Сооронбая Жээнбекова нет сильной и интеллектуальной команды. Это видно даже по тому, как готовятся мероприятия с участием президента. Какой смысл в них вкладывается, какие посылы они несут обществу? Никто не понимает. И не поймет, потому что аппаратчики сильно не заморачиваются.

Главная задача аппарата президента — обеспечение деятельности первого лица. Аппарат Сооронбая Жээнбекова с этим не справляется.

И, наконец, в-третьих, предложение Омурбека Текебаева означает фактически, что Сооронбай Жээнбеков должен добровольно отказаться от власти.

То есть, президентом он останется до конца срока, но с весьма усеченными полномочиями. Вся реальная власть перейдет к премьер-министру.

В принципе похожий сценарий под себя готовил Алмазбек Атамбаев. Судя по всему, он планировал после выборов 2020 года через подконтрольное парламентское большинство занять премьерское кресло. Поэтому и была проведена конституционная реформа. Потом лоббировалось повышение избирательного порога, чтобы кроме СДПК в Жогорку Кенеш прошли еще максимум две дружественные партии.

Но сегодня Омурбек Текебаев предлагает сыграть в русскую рулетку в вопросе определения, кто станет будущим главой правительства.

Миссия невыполнима. Но...

Парадокс, но с точки зрения инстинкта самосохранения вариант, предлагаемый лидером «Ата Мекена» Сооронбаю Жээнбекову, для последнего наиболее оптимальный. По тем же причинам, по которым он кажется маловероятным.

Миссия Сооронбая Жээнбекова как президента не в проведении прорывных реформ для достижения целей развития страны. Их бы для начала надо четко сформулировать и согласовать с социумом.

Держаться только на консервативной политике еще четыре года — опасная политическая эквилибристика.

Уже сейчас внутри общества нет консенсуса, и каждый, на первый взгляд, незначительный эпизод может стать той самой искрой, из которой разгорится пламя.

Президент стремится балансировать между группами политических элит и не наживать себе открытых врагов. Атамбаев и его сторонники уже не в счет.

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Но у Сооронбая Жээнбекова нет абсолютно никакой гарантии, что после ухода с поста президента его не постигнет участь предшественников. Ведь в Кыргызстане структура управления и клановая организация общественного устройства и экономики совсем не изменилась со времен побега Аскара Акаева. Следовательно, система будет продолжать «пожирать своих детей».

Поэтому кардинальное изменение формы правления с президентской на парламентскую могло бы вывести Сооронбая Жээнбекова из-под огня в будущем.

Кресло президента уже не будет таким манящим. Вся основная реальная политика так же, как и ответственность за происходящее в стране, переместится в Жогорку Кенеш и правительство. Уходящему президенту просто некому и не за что будет мстить.

Можно будет и не заботиться о качестве команды, а продолжать работать с теми, с кем комфортно и кто не предаст.