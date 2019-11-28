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Власть

Сооронбая Жээнбекова впечатлила мощь российского оружия

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков впечатлен мощью российского оружия. Об этом он заявил на саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Глава государства отметил усилия России по обеспечению безопасности в евразийском регионе.

«Ярким свидетельством этих усилий стали стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил России «Центр—2019». Активную фазу учений с применением самой современной техники я наблюдал в Оренбурге. Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи стран ОДКБ. Кыргызстан высоко ценит вклад Владимира Путина в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве организации», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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