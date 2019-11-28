Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудили вопросы границ

Президент Сооронбай Жээнбеков накануне встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Встреча состоялась в рамках очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном, определили перспективы двустороннего взаимодействия.

«Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон акцентировали внимание на необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества между странами по широкому кругу вопросов, в том числе по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы», — говорится в сообщении.