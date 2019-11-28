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Власть

Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудили вопросы границ

Фото Султана Досалиева. Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Сооронбай Жээнбеков накануне встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Встреча состоялась в рамках очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств обсудили широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном, определили перспективы двустороннего взаимодействия.

«Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон акцентировали внимание на необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества между странами по широкому кругу вопросов, в том числе по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы», — говорится в сообщении.
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