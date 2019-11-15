18:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Законы не работают из-за их некачественного обсуждения, считает Жанар Акаев

Депутат парламента Жанар Акаев предложил поправки к Закону «О нормативно-правовых актах». Нардеп считает, что по законопроектам, которые появляются на сайтах Жогорку Кенеша и правительства в рубрике «Общественное обсуждение», толком не проводят дискуссии, а граждане не могут оставлять комментарии и замечания. Нет обратной связи.

По словам парламентария, зачастую государственные органы не обращают внимания на рекомендации к проектам законов. Нынешний Закон «О нормативно-правовых актах» не обеспечивает реального участия общественности в законотворческой деятельности.

«В законе не закреплена четкая и эффективная процедура проведения общественных обсуждений проектов НПА. Общественные слушания, те же круглые столы проводят не всегда. Даже в тех случаях, когда они проходят, в них не могут участвовать все заинтересованные лица, потому что нет информации в публичном пространстве о месте и времени их проведения», — считает Жанар Акаев.

На практике на сайтах правительства и парламента размещаются проекты НПА, но граждане и заинтересованные организации не могут разместить там предложения и комментарии, обсудить что-то на форуме с инициаторами.

Жанар Акаев

Автор подчеркнул, что в итоге законы принимают без учета мнения всех заинтересованных сторон.

«Чтобы обеспечить полноценное участие граждан в нормотворческом процессе, предлагаю сделать обязательным проведение общественных обсуждений по проектам НПА. Обязательно рассматривать все комментарии и инициативы. Можно создать специальный государственный портал для общественного обсуждения проектов. Сейчас Минюст работает над этим. Кроме того, надо сделать обязательным проведение форумов по предлагаемым поправкам и изменениям», — считает Жанар Акаев.

Он добавил, что после принятия документа с учетом всех замечаний, надо еще и контролировать его исполнение. 
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Оформлять опеку над несовершеннолетними смогут их братья и сестры
Алардын депутаттары «элитный» эмес го. Акаев жүктөгөн сүрөт талкууга түштү
Жанар Акаев: Премьер-министр мага эмес, элге актансын
Жанар Акаев и правительство: обменялись упреками и обвинениями
Чиновник Кыргызстана попросил у Турции $5 миллионов. На обучение имамов медресе
Никакой прибыли, никакой деятельности. Жанар Акаев о своем бизнесе
Депутат Жанар Акаев скрыл от налоговой свой бизнес
Минздрав хочет сдавать площади для аптек в больницах через электронные торги
Депутаты Жогорку Кенеша не отказались от бюджетных трат на юбилеи
Пограничники и таможенники не должны смотреть на туриста и видеть в нем $5-10
Популярные новости
Убийство Айеркена Саймаити и&nbsp;отставка правительства. О&nbsp;чем говорят в&nbsp;парламенте Убийство Айеркена Саймаити и отставка правительства. О чем говорят в парламенте
Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по событиям в Кой-Таше
Попытка &#8470;&nbsp;3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват Попытка № 3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват
Тарифы на&nbsp;электроэнергию. Премьер-министр не&nbsp;исключил их&nbsp;пересмотра Тарифы на электроэнергию. Премьер-министр не исключил их пересмотра
Бизнес
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
15 ноября, пятница
18:04
В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY» В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприят...
17:51
Бишкекчан пригласили на генеральную уборку столицы
17:39
Законы не работают из-за их некачественного обсуждения, считает Жанар Акаев
17:33
Турция депортирует граждан Кыргызстана — членов «Исламского государства»
16:29
Посол КР в Великобритании считает: МИД не должен вывозить студентов из Гонконга