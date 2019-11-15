Законы не работают из-за их некачественного обсуждения, считает Жанар Акаев

Депутат парламента Жанар Акаев предложил поправки к Закону «О нормативно-правовых актах». Нардеп считает, что по законопроектам, которые появляются на сайтах Жогорку Кенеша и правительства в рубрике «Общественное обсуждение», толком не проводят дискуссии, а граждане не могут оставлять комментарии и замечания. Нет обратной связи.

По словам парламентария, зачастую государственные органы не обращают внимания на рекомендации к проектам законов. Нынешний Закон «О нормативно-правовых актах» не обеспечивает реального участия общественности в законотворческой деятельности.

«В законе не закреплена четкая и эффективная процедура проведения общественных обсуждений проектов НПА. Общественные слушания, те же круглые столы проводят не всегда. Даже в тех случаях, когда они проходят, в них не могут участвовать все заинтересованные лица, потому что нет информации в публичном пространстве о месте и времени их проведения», — считает Жанар Акаев.

На практике на сайтах правительства и парламента размещаются проекты НПА, но граждане и заинтересованные организации не могут разместить там предложения и комментарии, обсудить что-то на форуме с инициаторами. Жанар Акаев

Автор подчеркнул, что в итоге законы принимают без учета мнения всех заинтересованных сторон.

«Чтобы обеспечить полноценное участие граждан в нормотворческом процессе, предлагаю сделать обязательным проведение общественных обсуждений по проектам НПА. Обязательно рассматривать все комментарии и инициативы. Можно создать специальный государственный портал для общественного обсуждения проектов. Сейчас Минюст работает над этим. Кроме того, надо сделать обязательным проведение форумов по предлагаемым поправкам и изменениям», — считает Жанар Акаев.

Он добавил, что после принятия документа с учетом всех замечаний, надо еще и контролировать его исполнение.