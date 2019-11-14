17:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Малый бизнес не дает должного эффекта экономике Кыргызстана, считает Абылгазиев

Малый бизнес Кыргызстана составляет 98,1 процента от общего числа налогоплательщиков в стране, но при этом платит только 18 процентов налогов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на сегодня в республике насчитывается 258 тысяч налогоплательщиков. Из них 98,1 процента — малый бизнес, 1 процент — средний и 0,9 процента — крупный. При этом 77 процентов всех налогов платит именно крупный бизнес, 5 процентов — средний и 18 процентов — малый.

«Это говорит о том, что малый бизнес не оказывает должного эффекта на экономику страны. Изменить структуру налогообложения сможет только фискализация. Она позволит повысить прозрачность, увеличит доходы. Это направление — главный приоритет в работе правительства на 2020 год», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка:
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 3 миллиарда 740 миллионов сомов долгов по налогам взыскано в бюджет
Цифра дня. 357 миллионов сомов налогов оплатили через периферийные устройства
Премьер-министр уверен, что Кыргызстан привыкает жить по средствам
Задержек с выплатой пенсий не будет. Главе Соцфонда предложили уволиться
Поводов для беспокойства по выплатам госдолга нет, считает премьер-министр КР
На парламентские выборы — 2020 потратят 1,2 миллиарда сомов
Мухаммедкалый Абылгазиев: По внешнему и внутреннему долгу есть вопросы
Сделать бизнесу скидку при уплате налогов авансом предлагают в Жогорку Кенеше
Налоговики работают через систему «Тундук». Это упрощает жизнь населению
Цифра дня. 106 тысяч онлайн-справок о налоговой задолженности выдали с июня
Популярные новости
Убийство Айеркена Саймаити и&nbsp;отставка правительства. О&nbsp;чем говорят в&nbsp;парламенте Убийство Айеркена Саймаити и отставка правительства. О чем говорят в парламенте
Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше Алмазбек Атамбаев требует освободить всех, кого посадили по событиям в Кой-Таше
Попытка &#8470;&nbsp;3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват Попытка № 3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват
Тарифы на&nbsp;электроэнергию. Премьер-министр не&nbsp;исключил их&nbsp;пересмотра Тарифы на электроэнергию. Премьер-министр не исключил их пересмотра
Бизнес
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
14 ноября, четверг
17:31
Задержан 30-летний подозреваемый в попытке изнасилования маленькой девочки Задержан 30-летний подозреваемый в попытке изнасиловани...
17:15
Сооронбай Жээнбеков вручил госнаграды артистам балета
17:14
Матч сборных Кыргызстана и Японии по футболу. Текстовая трансляция
17:09
Жогорку Кенеш принял бюджет на 2020 год в первом чтении
17:06
Институт омбудсмена проверит информацию о сироте, которого заставляют работать