Малый бизнес не дает должного эффекта экономике Кыргызстана, считает Абылгазиев

Малый бизнес Кыргызстана составляет 98,1 процента от общего числа налогоплательщиков в стране, но при этом платит только 18 процентов налогов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на сегодня в республике насчитывается 258 тысяч налогоплательщиков. Из них 98,1 процента — малый бизнес, 1 процент — средний и 0,9 процента — крупный. При этом 77 процентов всех налогов платит именно крупный бизнес, 5 процентов — средний и 18 процентов — малый.

«Это говорит о том, что малый бизнес не оказывает должного эффекта на экономику страны. Изменить структуру налогообложения сможет только фискализация. Она позволит повысить прозрачность, увеличит доходы. Это направление — главный приоритет в работе правительства на 2020 год», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.