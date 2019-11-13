В 2020 году правительство обещает отремонтировать аварийные школы. Но не все

В 2020 году правительство обещает отремонтировать аварийные школы. Но повезет не всем. Об этом сегодня на пленарном заседании заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, школы будут разделены на категории и поэтапно будут выделяться средства на их ремонт. Всего надо привести в порядок 200 заведений, чтобы дети в новом учебном году не пошли за знаниями в клубы и контейнеры.

Около 30 школ построят за счет средств фонда Саудовской Аравии. Намерены вложиться и бизнесмены, сообщил премьер-министр.