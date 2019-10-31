Антитабачный закон. Подводные камни борьбы с курением

В Жогорку Кенеше, несмотря на жесткую критику, продолжают продвигать законопроект, связанный с ужесточением в Кыргызстане ряда норм по табакокурению и продаже сигарет.

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Некоторые народные избранники также критикуют документ. Например, депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Аида Исмаилова вышла из состава разработчиков законопроекта. В интервью 24.kg она объяснила, почему это сделала и что именно ее не устраивает в предлагаемых изменениях.

— Почему вы вышли из состава рабочей группы?

— В начале, когда была соинициатором проекта закона, думала, что он действительно может улучшить ситуацию в сфере табакокурения. Но после изучения документа пришла к выводу, что он очень сырой. Есть противоречия с техническим регламентом ЕАЭС, да и предлагаются не совсем действенные методы решения проблемы.

— Как вы считаете, может ли антитабачный закон в том виде, в каком его хотят принять, заработать?

— Нет, не может. Так как нет объективных предпосылок для его исполнения. По идее, все концепции проектов законов у нас направлены на улучшение, повышение эффективности или совершенствование чего-то.

В предлагаемом законопроекте устанавливают крайне сложные и жесткие механизмы государственного регулирования. В итоге запреты порождают коррупционные риски. Аиды Исмаилова

Эксперты определили, что предлагаемый проект закона может повысить бытовую коррупцию. Например, документ предусматривает полный запрет на курение табака в зданиях, сооружениях, помещениях, в которых находятся любые общественные места. В том числе внутри всех зданий (кроме жилых помещений), где предоставляют услуги населению, включая жилищные, гостиничные, бытовые, торговые, общественного питания. А также на рынках, нестационарных торговых объектах и в других местах. То есть курить можно будет только в жилых помещениях, что невыполнимо, так как закон не определяет специальные места для курения.

С принятием закона люди сразу не бросят курить, зато увеличится бытовая коррупция, которая может привести к раздражению населения. Аида Исмаилова

Кроме того, в законопроекте затрагивается вопрос легализации насвая. Это ставит много новых вопросов. Как наш кустарный производитель насвая будет оплачивать дорогостоящее исследование его качества? Как непроверенный товар запускать в продажу? Как производители будут покупать акцизную марку на насвай в Налоговой службе, если ее в природе не существует?

Вопрос о насвае давно висит в воздухе. Многие страны не зря запрещают данный вид дешевого удовольствия, так как он угрожает здоровью населения.

— Какие пункты, на ваш взгляд, необходимо убрать из закона, чтобы он стал актуальным и рабочим?

— Там много что необходимо переделывать. К сожалению, анализ регуляторного воздействия законопроекта не делали эксперты. Необходимо было именно на уровне АРВ отработать все несостыковки проекта. Сейчас и правительство, и эксперты отмечают, что в документе много внутренних противоречий, он не отвечает требованиям действующего законодательства. Поэтому говорить, что, убрав какой-то пункт или добавив, мы сможем поменять ситуацию с законопроектом, нельзя.

— В законопроекте есть предложение отчислять по 1 тыйыну с каждой сигареты на некий счет для проведения антитабачной политики. Насколько сработает такой механизм?

— Есть акцизный налог на сигареты. Он включает и социальную составляющую. Если кто-то считает, что налог низкий, давайте его пересмотрим. Однако не стоит забывать о проблемах контрабанды. Если мы установим слишком высокие цены на сигареты, уровень их незаконного оборота вырастет. Это может стать серьезным ударом по бюджету. В 2018 году акциз от сигарет составил более 5,5 миллиарда сомов.

В странах ЕАЭС запреты на курение смягчают

Пока в Кыргызстане пытаются закрутить гайки, в Казахстане и России, где антитабачное законодательство довольно жесткое, в последнее время к проблеме курения стали подходить более трезво.

Например, Министерство здравоохранения Казахстана предложило запретить курилки на вокзалах и в аэропортах. Но на защиту прав курящих встали депутаты Мажилиса. Они заявили, что полное закрытие курилок нарушает права людей.

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Как сообщило Tengrinews.kz, также предполагали закрыть зоны для курения в кафе и ресторанах. Но и эта идея не нашла поддержки. В итоге в аэропортах, зданиях железнодорожных вокзалов, точках общепита специально оборудованные места для курения сохранили.

В России запретили курить где только можно. Но и там уже поняли, что сплошные запреты не дают ожидаемых результатов. По данным ВВС, летом Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в аэропорты.

Российские депутаты считают, что запрет оказался неэффективным. «Запрет не соблюдают две трети курильщиков, нарушители курят в туалетах, в комнатах матери и ребенка, на лестницах. Да и на улице, у входа в здание аэропорта встречает облако табачного дыма, а вокруг все усеяно окурками. Поэтому и нужно вернуть комнаты для курения», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Идею поддерживают и в аэропортах, там просто не в состоянии самостоятельно бороться с нарушителями. Им проще вернуть курилки, которые, кстати, так и стоят в залах ожидания.

С учетом этого идеи кыргызстанских законотворцев, которые так любят кивать на зарубежный опыт, о запрете курения где только можно, несомненно, выглядят очень странно.