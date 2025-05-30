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Общество

Каждый десятый мальчик в Кыргызстане курит регулярно — ВОЗ

Каждый десятый мальчик в Кыргызстане курит регулярно. Об этом на брифинге сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения в КР Ливиу Ведраско.

По его словам, каждый пятый школьник когда-либо пробовал табачную продукцию.

«87 процентов школьников приобретают сигареты в магазинах и ларьках, и 60 процентов делают это беспрепятственно. Их никто не спрашивает о возрасте, паспорте, хотя по законодательству все прописано. Но есть и позитивные моменты: 77,7 процента школьников поддерживают запрет на курение в закрытых общественных местах», — сказал Ливиу Ведраско.

Он отметил, что ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Тематика 2025-го — «Яркая продукция — темные намерения. Разоблачим привлекательность».

«Сегодня табачные продукты красиво выглядят, очень яркие с разными вкусами. Это привлекает молодое поколение, особенно детей и подростков. Формируется ложное ощущение безопасности — вроде бы это вкусно, приятно, ничего не происходит, не кашляешь. Но никотин формирует зависимость и надолго, а кроме того, приводит к более 20 видам рака», — добавил Ливиу Ведраско.

По его словам, особая проблема с электронными сигаретами.

«Эта продукция активно продвигается. Я уверен, что индустрия работает над новыми продуктами, которые, может быть, менее вредны. Но от электронных сигарет есть вред, который уже точно доказан. А есть вещи, о которых мы узнаем только через 10-20 и более лет. Есть страны, где электронные сигареты, заряжающие механизмы и жидкость, абсолютно запрещены, то есть нельзя ни ввозить, ни продавать, ни использовать», — заметил представитель ВОЗ в КР.

Он заметил, что повышение стоимости сигарет может поспособствовать сокращению числа курящих граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330954/
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