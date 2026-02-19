В Чуйской области изъяли почти 22 тысячи пачек контрафактных сигарет

В Иссык-Атинском районе Чуйской области пресечена попытка перевозки крупной партии сигарет без акцизных марок. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Кыргызской Республики.

По данным ведомства, в ходе рейдового налогового контроля в селе Бирдик сотрудники ГНС выявили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который осуществлял перегрузку табачной продукции в другое транспортное средство.

При проверке установлено, что в микроавтобусе находились сигареты марок ORIS и ZUMERRET без акцизных марок в количестве 21 тысяча 900 пачек.

По факту выявленного нарушения составлены акты. В настоящее время готовятся процессуальные решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку до выяснения всех обстоятельств дела.