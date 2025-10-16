В Европе хотят запретить сигареты с фильтром и электронные

Совет Европейского союза готовит предложение о запрете электронных сигарет и табачных изделий с фильтром по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на имеющиеся в редакции документы.

Отмечается, что Совет ЕС поддержит установки ВОЗ по «снижению привлекательности сигарет». Брюссель предложит «запрет на производство, импорт, дистрибуцию сигарет с фильтром». Запрет на электронные сигареты станет «дополнительным вариантом регулирования».

Предложенные меры приведут к серьезным последствиям для рынка табака и соответствующих регуляций в Евросоюзе. В одной лишь Германии, указывает Bild, порядка 95 процентов сигарет имеют фильтры. Таким образом, возможные новые меры ЕС «равносильны фактическому запрету на сигареты».