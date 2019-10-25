Цены на муку выросли в два раза. Депутат возмущена

Цены на муку выросли в два раза, заявила сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, представители Госагентства антимонопольного регулирования бездействуют. «Если мука станет стоить 100 сомов, вы будете молчать?» — возмутилась нардеп.

Представитель антимонопольного ведомства Шухрат Сабиров пояснил, что цена на муку свободная, ее устанавливают производители, в основном импортеры.

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К примеру, в Джалал-Абадской области стоимость муки увеличилась на 17 процентов, а в целом на юге мешок стоит 200 сомов.

«Естественно, мука будет дорожать, поскольку у нас нет мукомольного производства. Вы смотрите на импортера», — упрекнул чиновников лидер фракции Иса Омуркулов.

Айнуру Алтыбаева также поинтересовалась, зачем в список товаров первой необходимости включили пиво. Шухрат Сабиров отметил, что это сделано по рекомендации налоговиков. «Лучше бы уголь включили», — парировала депутат.