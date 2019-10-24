13:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Заинтересованные силы не хотят утверждения проекта детальной планировки

Депутат Бишкекского горкенеша Асылбек Кадралиев считает, что затягивание утверждения проекта детальной планировки кому-то выгодно. Об этом он заявил на очередной сессии БГК.

Он отметил, что депутаты разделились на две группы. Одна считает, что ПДП необходимо утвердить, другая — нет.

Читайте по теме
Проект детальной планировки необходимо еще раз обсудить с населением

«Но никто не говорит, почему это надо сделать, не дает конкретных обоснований. Коллеги подняли вопрос, что, если в этом году проект не примем, он потом не нужен будет. Если хотите дополнительно изучить, давайте проведем выездную сессию в ГПИ градостроительства и потом примем решение», — отметил он.

Депутат добавил, что ПДП — это правила игры, которые «не дают нечестным людям делать свои дела».

«Пусть ПДП не всем нравятся, но эти правила нужны», — отметил Асылбек Кадралиев.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев добавил, что принятие документа позволит бороться с хаотичной застройкой.

«Любой человек сможет открыть ПДП и увидеть, что должно быть на этом участке, а сегодня никто не знает, кто где и что строит. Поэтому и происходит хаотичная застройка», — отметил он.

Напомним, обнародованный в начале марта 2018 года ПДП вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
Ссылка:
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатские мечты. В горкенеше предложили построить город-спутник Бишкека
Поставить точку в вопросе принятия ПДП предлагают в БГК
Проект детальной планировки необходимо еще раз обсудить с населением
С опозданием на два часа. Депутаты горкенеша не могут начать сессию
Депутаты считают, что мэр должен согласовывать с ними кадровые назначения
Азиз Суракматов признал, что новые подразделения мэрии оказались провальными
Руководителя аппарата мэрии попросили не мериться «одним местом» с депутатами
Ликвидировать нельзя оставить. В БГК думают, что делать с двумя департаментами
Искать дополнительные источники дохода призвали мэрию депутаты БГК
Как оценивать работу мэрии. Депутаты предлагают разработать механизм
Популярные новости
Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к&nbsp;президенту страны Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к президенту страны
Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по&nbsp;модернизации ТЭЦ Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по модернизации ТЭЦ
Наши в&nbsp;Москве. В&nbsp;Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова Наши в Москве. В Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова
На&nbsp;спикера парламента пожаловались в&nbsp;Генпрокуратуру. Кто, зачем и&nbsp;почему? На спикера парламента пожаловались в Генпрокуратуру. Кто, зачем и почему?
Бизнес
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
1&nbsp;300+ городов и&nbsp;сел обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! за&nbsp;2019 год 1 300+ городов и сел обеспечены 4G LTE от Мобильного оператора О! за 2019 год
24 октября, четверг
13:05
Депутатские мечты. В горкенеше предложили построить город-спутник Бишкека Депутатские мечты. В горкенеше предложили построить гор...
12:56
Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
12:36
В Жогорку Кенеше предложили уравнять пенсии силовиков и учителей
12:29
Заинтересованные силы не хотят утверждения проекта детальной планировки
12:15
Поставить точку в вопросе принятия ПДП предлагают в БГК