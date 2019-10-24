Заинтересованные силы не хотят утверждения проекта детальной планировки

Депутат Бишкекского горкенеша Асылбек Кадралиев считает, что затягивание утверждения проекта детальной планировки кому-то выгодно. Об этом он заявил на очередной сессии БГК.

Он отметил, что депутаты разделились на две группы. Одна считает, что ПДП необходимо утвердить, другая — нет.

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«Но никто не говорит, почему это надо сделать, не дает конкретных обоснований. Коллеги подняли вопрос, что, если в этом году проект не примем, он потом не нужен будет. Если хотите дополнительно изучить, давайте проведем выездную сессию в ГПИ градостроительства и потом примем решение», — отметил он.

Депутат добавил, что ПДП — это правила игры, которые «не дают нечестным людям делать свои дела».

«Пусть ПДП не всем нравятся, но эти правила нужны», — отметил Асылбек Кадралиев.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев добавил, что принятие документа позволит бороться с хаотичной застройкой.

«Любой человек сможет открыть ПДП и увидеть, что должно быть на этом участке, а сегодня никто не знает, кто где и что строит. Поэтому и происходит хаотичная застройка», — отметил он.

Напомним, обнародованный в начале марта 2018 года ПДП вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.