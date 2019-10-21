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Власть

Кыргызстан рассчитывает на рост экспорта благодаря зеленой экономике

«Благодаря принципам зеленой экономики мы планируем усилить и реализовать экспортный потенциал по поставкам экологически чистой продукции», — заявил вице-премьер-министр Кыргызстана Замирбек Аскаров на Всемирном саммите зеленой экономики, прошедшем в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

По его словам, сегодня страна проводит активную работу по созданию законодательной основы для адаптации экономики к переходу к зеленым принципам. Изучается практика внедрения и поддержки технологий, направленных на создание ресурсосберегающих и энергосберегающих производств. Правительство разрабатывает пятилетнюю программу по переходу к зеленой экономике.

«В рамках Года развития регионов и цифровизации мы намерены внедрить принципы зеленой экономики для развития регионов. Там, где регион богат водно-энергетическими ресурсами, планируется развивать зеленую энергетику, осваивая возобновляемые источники энергии. В аграрных районах, где выгоднее выращивать плодово-ягодные культуры, целесообразно переходить на многолетние плодоносящие кустарники. Тем самым мы хотим усилить и реализовать наш уникальный экспортный потенциал по поставкам экологически чистой продукции», — подчеркнул Замирбек Аскаров.
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