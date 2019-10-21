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Власть

Чиновников Кыргызстана пересадят на электрические автомобили

Премьер-министр Кыргызстана поручил разработать программу по переводу автопарка государственных органов на электромобили. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, переход осуществят без выделения дополнительных средств из государственного бюджета. Премьер-министр особо подчеркнул, что государственные органы должны показывать пример гражданам. Поэтому уже проанализировали текущие расходы бюджета на покупку горюче-смазочных материалов, ремонт автопарка и другие статьи, направленные на содержание автопарка.

Будет утвержден специальный тариф на электроэнергию в размере 1 сома 59 тыйынов для зарядки батареи электромобилей.

Мухаммедкалый Абылгазиев также поручил инициировать изменения в Налоговый кодекс и ввести мораторий на уплату НДС для электромобилей. Кроме того, данный вид транспорта освободят от уплаты транспортного налога и налога на добавленную стоимость для комплектующих частей и зарядной инфраструктуры.

«Нужно подготовить инвестиционные предложения для производителей электромобилей, чтобы начать реализацию лизинговых программ. Тогда средства, которые ежегодно направляются на содержание автопарка государственных органов, можно будет направить на реализацию лизинговых программ без дополнительной нагрузки на государственный бюджет», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
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