Полтора года правительства. Временные рекорды, перестановки и кадровая чехарда

20 октября исполнилось полтора года, как главой правительства стал Мухаммедкалый Абылгазиев. Несмотря на скандалы, упреки и кадровую чехарду он остается в должности.

24.kg внимательно следило за работой правительства, чтобы понять, чем за полтора года отличился 30-й кабинет министров.

Почти рекордные 18 месяцев

Одно из главных достижений нынешнего правительства — его живучесть. С 2010 года в Кыргызстане кабинет министров менялся практически ежегодно.

За последние восемь лет лишь три премьер-министра усидели дольше одного года. Джоомарт Оторбаев проработал 1 год и 2 месяца, Жанторо Сатыбалдиев и Мухаммедкалый Абылгазиев — 1 год и 6 месяцев. Последний по-прежнему в должности, а разговоры о его возможной отставке пока стихли.

Мухаммедкалый Абылгазиев — первый премьер-министр с 2010 года, который работает в должности дольше полутора лет.

Если говорить обо всей истории независимого Кыргызстана, то нынешний глава кабмина девятый из числа тех, кто продержался в этой должности более одного года.

Сменить министров, чтобы сохранить кресло

Однако стабильность в самом правительстве Мухаммедкалыя Абылгазиева мнимая. После его назначения состав правительства изменился примерно на треть. Новый премьер-министр сразу заговорил о необходимости изменения структуры кабмина.

Вместо изменения структуры в правительстве Мухаммедкалыя Абылгазиева занялись постоянными кадровыми перестановками.

Из десяти министров, сохранивших посты после ухода Сапара Исакова, семеро покинули их в течение года работы с Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Но и на этом чехарда не закончились.

За последние полгода из правительства ушли пять человек: Олег Панкратов, Гульмира Кудайбердиева, Нурбек Мурашев, Бакыт Шаршембиев и Идрис Кадыркулов.

В правительстве сменились министр экономики, образования и науки, сельского хозяйства, председатели Госкомитета информационных технологий и связи и Госкомитета национальной безопасности. Кроме того, место работы сменил председатель Фонда по управлению госимуществом Ренат Тулебердиев.

Вместо них пришли Санжар Муканбетов, Каныбек Исаков, Эркинбек Чодуев, Дастан Догоев, Орозбек Опумбаев и Жылдызбек Исакулов.

В итоге за полтора года работы кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева посты сохранили только восемь его членов — четыре вице-премьера, министры внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и глава Госкомитета по делам обороны.

Вместо сокращения чиновников — бюрократия

Когда премьер-министр говорил об изменении структуры правительства, в обществе надеялись увидеть более компактный кабмин. Ожидалось сокращение не только числа министерств и ведомств, но и уменьшение чиновничьего аппарата.

На деле все иначе. За полтора года получили новые государственные предприятия и компании, которые во многом дублируют функции министерств.

Например, при наличии Фонда по управлению госимуществом создали Национальную управляющую компанию. Цель обоих — сделать так, чтобы госпредприятия работали прибыльно и эффективно. Правда, зачем для этого два ведомства, в обществе не поняли, а в правительстве внятно не объяснили.

Читайте по теме Энергохолдинг вне закона. Почему его нужно ликвидировать

При этом новую структуру создали на фоне регулярных требований депутатов расформировать Национальную энергетическую холдинговую компанию. В Жогорку Кенеше неустанно твердят: Энергохолдинг — незаконная структура, которая работает неэффективно. Правительство кивает в ответ, но продолжает плодить похожие структуры.

Проблему с коррупцией при регистрации автомобилей и выдаче водительских прав тоже решили весьма странно. Вместо департамента регистрации транспортных средств и водительского состава создали государственное учреждение «Унаа» с теми же функциями и теми же сотрудниками.

Читайте по теме Подложили свинью. Как новый год принес автолюбителям больше проблем, чем пользы

Не менее странным оказалось и создание в Кыргызстане Государственного агентства по земельным ресурсам на базе департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе. Вместо департамента водного хозяйства и мелиорации создали Государственное агентство водных ресурсов.

Почему нельзя эффективно заниматься вопросами управления землями, госимуществом, водой и регистрацией автомобилей и водителей при действующей структуре, осталось непонятным.