Дональд Трамп пригрозил CNN судебным иском за клевету

Президент США Дональд Трамп пригрозил телекомпании CNN судебным иском за «несправедливое, безосновательное, неэтичное и незаконное» освещение его деятельности. Письмо направил руководителю телекомпании Джеффри Цукеру один из адвокатов главы Белого дома Чарльз Хардер, сообщил ТАСС.

Фото © AP Photo/Carolyn Kaster. Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп намерен подать судебный иск с целью взыскать ущерб в максимально возможном по закону размере. Чарльз Хардер

«Никогда в истории этой страны президент не подвергался такому постоянному потоку несправедливых, безосновательных, неэтичных и незаконных нападок со стороны так называемых мейнстримных новостей, как в нынешней ситуации», — указал юрист американского лидера.

«Прошу вас связаться... с целью обсудить возможные способы решения данного вопроса, которые могут повлечь за собой частичную выплату ущерба, а также любые другие законные меры, соответствующие серьезности сложившейся ситуации», — подчеркнул он.

В телекомпании CNN представителю Fox News заявили, что данное письмо является «не чем иным, как отчаянной попыткой рекламы, и не заслуживает какого-либо ответа».