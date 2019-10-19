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Власть

Дональд Трамп пригрозил CNN судебным иском за клевету

Президент США Дональд Трамп пригрозил телекомпании CNN судебным иском за «несправедливое, безосновательное, неэтичное и незаконное» освещение его деятельности. Письмо направил руководителю телекомпании Джеффри Цукеру один из адвокатов главы Белого дома Чарльз Хардер, сообщил ТАСС.

© AP Photo/Carolyn Kaster
Фото © AP Photo/Carolyn Kaster. Президент США Дональд Трамп
«Никогда в истории этой страны президент не подвергался такому постоянному потоку несправедливых, безосновательных, неэтичных и незаконных нападок со стороны так называемых мейнстримных новостей, как в нынешней ситуации», — указал юрист американского лидера.

Дональд Трамп намерен подать судебный иск с целью взыскать ущерб в максимально возможном по закону размере.

Чарльз Хардер

«Прошу вас связаться... с целью обсудить возможные способы решения данного вопроса, которые могут повлечь за собой частичную выплату ущерба, а также любые другие законные меры, соответствующие серьезности сложившейся ситуации», — подчеркнул он.

В телекомпании CNN представителю Fox News заявили, что данное письмо является «не чем иным, как отчаянной попыткой рекламы, и не заслуживает какого-либо ответа».
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