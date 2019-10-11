Сооронбай Жээнбеков призвал коллег по СНГ к сотрудничеству без протекционизма

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на заседании совета глав государств Содружества независимых государств в городе Ашхабаде (Туркменистан), что необходимо сосредоточить внимание на развитии совместных экономических проектов и расширении промышленной кооперации. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По словам главы государства, важно придать новый импульс сотрудничеству стран Содружества, направленный на обеспечение роста благосостояния и качества жизни народов.

Президент подчеркнул важность создания благоприятных условий для предпринимательства, налаживания взаимовыгодных деловых связей и полноценного функционирования зоны свободной торговли между странами СНГ.

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) в Ашхабаде

«Полагаю, что новая стратегия экономического развития СНГ станет основой для более полного использования потенциала Содружества», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня мы наблюдаем тенденции возврата к протекционной политике. Надо выйти на новый уровень взаимодействия наших стран в сфере транзита грузов, автомобильных и железнодорожных перевозок и расширить транспортный коридор. Сооронбай Жээнбеков

Президент отметил, что необходимо усилить работу по повышению роли СНГ в решении проблем, связанных с обеспечением безопасности.

«Особо важным является взаимодействие в сфере пограничной безопасности и охраны государственных границ. Концепция позволит упрочить военное и военно-техническое взаимодействие наших силовых ведомств», — сказал президент.

Предлагаю наращивать взаимодействие наших спецслужб по противодействию вызовам и угрозам современности. Важным является реализация Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2020 года. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что Кыргызстан поддерживает обращение глав стран СНГ в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«День Победы — знаменательная дата, напоминающая об общей истории и судьбе наших народов. Это дата священной памяти, объединяющая нас на долгие годы. Уверен, предстоящий юбилей Великой Победы — еще одна возможность почтить память наших отцов и дедов, погибших в борьбе с фашизмом. Мы должны сохранить нашу историю и сообща выступить против попыток ее переписывания. Кыргызстан нацелен на проведение мероприятий по случаю 75-летнего юбилея Великой Победы на самом высоком уровне», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Председательство в СНГ перешло Узбекистану. Следующая встреча глав государств Содружества пройдет в 2020 году в Ташкенте.