Общество

Улучшение методов профилактики туберкулеза обсудили специалисты стран СНГ

Экспертная группа по доработке проекта плана совместных действий государств — участников СНГ по предупреждению распространения туберкулеза на 2027— 2030 годы провела заседание в режиме онлайн. Специалисты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили комплекс мер, предусмотренных проектом плана. 

Документ основан на анализе эпидемиологической ситуации по туберкулезу и прогнозе ее развития в государствах СНГ до 2030 года.

Страны СНГ планируют взять обязательства по снижению заболеваемости населения туберкулезом до 20 процентов и смертности до 35 процентов по сравнению с 2015 годом, а также на 100 процентов охватить лиц с этим заболеванием медицинскими и социальными льготами.

По данным исполкома Содружества, основной целью документа является дальнейшее развитие сотрудничества в реализации планов по снижению бремени туберкулеза в обществе. Специалисты стран СНГ намерены совершенствовать методы профилактики заболевания, в том числе в группах высокого риска, вырабатывать согласованные подходы к раннему выявлению всех форм туберкулеза и всеобщему доступу к тестированию на лекарственную устойчивость, в том числе мигрантов.

Особое внимание будет уделяться обеспечению эффективного лечения лиц, больных различными формами туберкулеза. Ряд пунктов плана посвящен повышению профессионального уровня подготовки врачей, среднего медицинского персонала, в том числе первичного звена здравоохранения, по вопросам раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с туберкулезом.

Участники отметили необходимость расширения использования возможностей образовательных центров, сотрудничающих с ВОЗ в странах Содружества, а также проработать вопрос с Европейским региональным бюро ВОЗ о проведении обучающих курсов в онлайн-формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359226/
просмотров: 174
