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Власть

А может, разрешить? Депутаты спорят по законопроекту о запрете добычи урана

Депутаты парламента во втором чтении рассматривают законопроект о запрете добычи урана.

По словам инициатора депутата Алмамбета Шыкмаматова, поправки предполагают полный запрет на добычу и разведку урана и ториевых месторождений.

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«Кроме того, законопроектом запрещается ввоз уранового сырья на территорию Кыргызстана. Сейчас из Казахстана в Кара-Балту привозят сырье этого ископаемого и перерабатывают там, хвостохранилища остаются в КР. Это является большой проблемой. Мы не можем решить, что делать с теми хвостохранилищами, которые остались у нас со времен Советского Союза. Завозя сюда сырье, мы создаем новые хвосты», — сказал он. 

Депутат добавил, что хвостохранилища еще опасней добычи. «Сколько наше государство получило денег от этого? Мизер. Поэтому не надо защищать разработчиков урана и говорить об экономике», — продолжил Алмамбет Шыкмаматов.

Это не забота о процветании государства, это лицемерие. Перепрофилируйте этот комбинат, и пусть золото перерабатывает, но не уран.

Алмамбет Шыкмаматов

Однако не все народные избранники согласились с такой постановкой вопроса. Парламентарий Улугбек Ормонов напомнил, что он сам производственник, и закрывать Кара-Балтинский горнорудный комбинат означает оставить без работы 150 человек, у которых есть семьи.

Другой парламентарий Улан Примов предложил компромиссный вариант. «Если это наносит вред здоровью нашего населения, экологии, то слов нет, мы должны запретить. Но в то же время, как заметили и представители правительства и некоторые народные избранники: при соблюдении всех требований и обязательных компенсаций со стороны компаний-разработчиков, мы можем внести изменения в закон и дать разрешение, чтобы работы проводились, но вдали от населенных пунктов и биосферных зон», — отметил он.

Улану Примову ответил Садык Шер-Нияз.

Мы станем манкуртами в квадрате, если поддержим идею о том, что при переработке урана никакого вреда не случится и нужно разрешить.

Садык Шер-Нияз

«Мы сегодня не просто о законе рассуждаем, мы решаем будущее нашей страны и детей», — заявила Наталья Никитенко и призвала депутатов во втором чтении одобрить проект закона о запрете добычи урана и тория.

В итоге документ отправился на голосование. Напомним, скандал начался с того, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Кабмин в итоге принял распоряжение о введении запрета на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана.
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