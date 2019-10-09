08:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Новые партии смогут участвовать в парламентских выборах 2020 года

В Кыргызстане партии, созданные за год до выборов, смогут участвовать в парламентских выборах — 2020. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

По его словам, законодательно запрещены партийные блоки и тандемы, а партии-новички смогут попробовать свои силы в предвыборной гонке. Ограничение действует только для политических организаций, появившихся за три месяца до предвыборной кампании.

В Кыргызстане зарегистрировали более 300 политических партий.

Для прохождения в Жогорку Кенеш партиям надо преодолеть 9-процентный барьер. Эксперты назвали эту поправку в избирательное законодательство провальной.

Некоторые политики выступают и за снижение избирательного залога. На выборах 2020 года он составит 5 миллионов сомов. Его предлагают сократить до 1 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 1837
Версия для печати
Материалы по теме
Новые правила для партий Кыргызстана. Закон предлагают менять
Как уберечь партии от политического рейдерства, рассказал Исхак Масалиев
Не отчитался вовремя — штраф. За что будут наказывать политические партии
Выигравшие выборы партии могут рассчитывать на государственные деньги
Закон «О политических партиях» надо менять, считают депутаты и эксперты
В Кыргызстане появилась новая партия. Ее сразу обвинили в плагиате
Бакыт Торобаев выступает против участия в выборах-2020 партий-новичков
Бакыт Торобаев предлагает изменить закон о политических партиях
В преддверии выборов. Избирательный залог для партий требует снизить молодежь
Депутат предлагает разделить единый избирательный округ на 9 или 13 округов
Популярные новости
Партия &laquo;Ата-Журт&raquo; пойдет на&nbsp;парламентские выборы&nbsp;&mdash; 2020 самостоятельно Партия «Ата-Журт» пойдет на парламентские выборы — 2020 самостоятельно
В&nbsp;Кыргызстане снизят штрафы за&nbsp;ряд нарушений ПДД В Кыргызстане снизят штрафы за ряд нарушений ПДД
Джипы в&nbsp;подарок. Депутат не&nbsp;видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева Джипы в подарок. Депутат не видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева
У&nbsp;Искендера Матраимова сегодня день рождения. Что ему пожелал брат Райымбек У Искендера Матраимова сегодня день рождения. Что ему пожелал брат Райымбек
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
10 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 октября, среда
23:55
Это была самооборона. В ГУВД прокомментировали инцидент с начальником отдела
23:48
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
23:31
В Бишкеке начали сезонную очистку арыков
23:29
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
23:08
Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа