Новые партии смогут участвовать в парламентских выборах 2020 года

В Кыргызстане партии, созданные за год до выборов, смогут участвовать в парламентских выборах — 2020. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

По его словам, законодательно запрещены партийные блоки и тандемы, а партии-новички смогут попробовать свои силы в предвыборной гонке. Ограничение действует только для политических организаций, появившихся за три месяца до предвыборной кампании.

В Кыргызстане зарегистрировали более 300 политических партий.

Для прохождения в Жогорку Кенеш партиям надо преодолеть 9-процентный барьер. Эксперты назвали эту поправку в избирательное законодательство провальной.

Некоторые политики выступают и за снижение избирательного залога. На выборах 2020 года он составит 5 миллионов сомов. Его предлагают сократить до 1 миллиона сомов.