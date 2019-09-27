Премьер-министр уверен, что Кыргызстан привыкает жить по средствам

«Государство привыкает жить по средствам за счет эффективного использования внутренних резервов», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, идет масштабная работа по внедрению электронной системы фискализации, электронных счетов-фактур. Запускается система маркировки товаров, онлайн-ККМ. Премьер-министр уверен, что это позволит увеличить доходы бюджета и прозрачность бюджетных процессов.

«Все расходы в 2020 году, без учета программы госинвестиций, планируется полностью покрыть за счет внутренних источников. Внешние займы и гранты будем направлять на реализацию инвестиционных проектов», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.