Говоря об итогах 2018 года, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил снижение дефицита бюджета, вложение средств в программу «Доступное жилье» и капитализацию «Айыл Банка». Об этом глава кабмина заявил на заседании коллегии Министерства финансов.

По его словам, в прошлом году дефицит бюджета составил 6,6 миллиарда сомов, или 1,2 процента ВВП, что по сравнению с 2017-м ниже на 10,7 миллиарда сомов.

«Мы смогли выделить средства для продолжения реализации программы «Доступное жилье». В рамках Года развития регионов была успешно завершена капитализация ОАО «Айыл Банк» и Гарантийного фонда, увеличена зарплата группам семейных врачей», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Вместе с тем глава правительства обозначил и отдельные проблемы, а также обратил внимание на неисполнение отдельных решений. В частности, премьер-министр отметил недостаточную работу по планированию, которая выразилась в первую очередь в отсутствии мер для улучшения качества планирования с учетом возможных рисков.

Мухаммедкалый Абылгазиев потребовал от руководства Министерства финансов обратить внимание на эти вопросы, поручил своевременно принимать меры для улучшения качества ежемесячного кассового планирования доходов и расходов и обеспечить исполнение плановых показателей республиканского бюджета на 2019 год.

Премьер-министр подчеркнул необходимость повышения эффективности расходов бюджета и поручил провести анализ целесообразности закупки товаров и услуг.

Кроме того, глава правительства акцентировал внимание на несвоевременном исполнении поручений по реформированию системы государственных закупок, в частности, касающихся проработки мер поддержки и улучшения условий участия в закупках отечественных производителей. Мухаммедкалый Абылгазиев поручил обратить особое внимание на принятие мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета, активизации усилий по цифровизации экономики, а также обеспечить реализацию мер, предусмотренных указом президента о развитии регионов и цифровизации страны.