Поводов для беспокойства по выплатам госдолга нет, считает премьер-министр КР

«В текущем бюджете заложены четкие нормы, которые обеспечивают эффективное и стабильное обслуживание внешнего долга», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

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По его словам, вопрос внешнего долга вызывает обеспокоенность в обществе. Глава кабмина считает, что сегодня нет для этого поводов. В последние годы наблюдается существенное снижение уровня долга к ВВП.

«Раньше внешние гранты и кредиты использовались в том числе и для покрытия определенных нужд в связи с нехваткой внутренних источников. Сейчас в бюджете заложены нормы для обслуживания долга. Так, по отношению к ВВП внешний долг республики в последние годы уменьшается. В 2018 году он составлял 48 процентов. К концу 2019 года составит 46,5 процента. В 2020-м прогнозируется снижение до 43,5 процента. Это очень существенное снижение», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.