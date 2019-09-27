Мухаммедкалый Абылгазиев: По внешнему и внутреннему долгу есть вопросы

«На сегодня по внешнему и внутреннему госдолгу возникают большие вопросы», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, бюджет страны — самый важный вопрос для правительства. Этот закон второй по важности после Конституции. Основная цель кабмина сегодня — это рост доходной части, а также эффективное использование бюджетных средств для решения социально-экономических вопросов.



«Как мы примем бюджет на следующий год, так и будем решать социально-экономические вопросы. На сегодня по внешнему и внутреннему госдолгу возникают большие вопросы. Этой теме будем уделять особое внимание», — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь министр финансов Бактыгуль Жеенбаева отметила, что в бюджете заложены средства на обслуживание госдолга. Она добавила, что исполнение этих обязательств будет зависеть от стабильности национальной валюты.