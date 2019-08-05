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Власть

Власть признала, что в Кыргызстане большие проблемы с исполнением бюджета

«На сегодня есть большие недочеты и проблемы с исполнением бюджета», — заявил на заседании коллегии Государственной налоговой службы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в прошлом году показатель по сбору налогов был выполнен с избытком. В этом, если посмотреть на данные за шесть месяцев 2019-го, есть определенные проблемы.

«Мы должны принять меры, чтобы выполнить план. Я специально решил принять участие в коллегии, чтобы сообщить, что со стороны правительства будет оказана необходимая поддержка. Есть проблемы в руководстве, поэтому необходимо детально рассмотреть работу городских и региональных руководителей ГНС. Есть некоторые районы, у которых хорошие показатели, но есть и места, где план не выполняется. Если руководители не справляются с поставленной задачей, необходимо их менять и на их места привлечь более опытных сотрудников. Недобросовестные руководители должны покинуть свои должности, а не переводиться из района в район», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
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