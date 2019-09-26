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Власть
Сюжет: Безопасный город (382)

Депутат предлагает снизить штрафы за нарушение ПДД

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов, выступая сегодня на пленарном заседании, попросил правительство снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

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По его словам, закон о штрафах был принят в то время, когда количество ДТП зашкаливало именно из-за нарушений Правил дорожного движения. «Но это было эмоциональное решение. В итоге стало ясно, что это непомерные штрафы. Для водителей это тяжело. Сейчас они стали более внимательны на дорогах и ситуация улучшилась», — считает Иса Омуркулов.

Он предложил кабмину оперативно решить вопрос с понижением размеров штрафов.

Однако статистика противоречит утверждениям нардепа о снижении аварий на дорогах. За семь месяцев 2019 года зарегистрировали 3 тысячи 492 ДТП. По сравнению с 2018-м их количество увеличилось на 1,6 процента.
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