Депутат предлагает снизить штрафы за нарушение ПДД

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов, выступая сегодня на пленарном заседании, попросил правительство снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения.
По его словам, закон о штрафах был принят в то время, когда количество ДТП зашкаливало именно из-за нарушений Правил дорожного движения. «Но это было эмоциональное решение. В итоге стало ясно, что это непомерные штрафы. Для водителей это тяжело. Сейчас они стали более внимательны на дорогах и ситуация улучшилась», — считает Иса Омуркулов.
Он предложил кабмину оперативно решить вопрос с понижением размеров штрафов.
Однако статистика противоречит утверждениям нардепа о снижении аварий на дорогах. За семь месяцев 2019 года зарегистрировали 3 тысячи 492 ДТП. По сравнению с 2018-м их количество увеличилось на 1,6 процента.