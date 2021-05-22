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Общество

Досудебное производство по ДТП с сыном Исы Омуркулова прекратили

Досудебное производство по делу о наезде на пешехода прекратили. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Проведена судебно-медицинская экспертиза. Велосипедистка получила легкий вред здоровью. К тому же она письменно заявила, что претензий к сбившему ее сыну Исы Омуркулова не имеет.

«В связи с этим досудебное производство прекращено в соответствии со статьей 26 («Обстоятельства, исключающие производство по делу») Уголовно-процессуального кодекса. В части нарушения ПДД наложены штрафы на общую сумму 22,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.

Сын депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова Азамат в столице совершил ДТП. Он, управляя автомобилем, совершил наезд на велосипедиста на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная магистраль).

Это не первое ДТП, где виновником является Азамат Омуркулов.

В августе 2011 года он совершил ДТП на объездной дороге. Авария произошла в районе моста Дунларова. В ней погибли три человека — водитель и пассажиры «Ауди-80» (1991, 1990 и 1988 годов рождения). Автомашина «Тойота-Лэндкрузер», в которой ехал сын Исы Омуркулова (в сводке проходил как Азамат Исаев, 1982 года рождения), после аварии загорелась.

Уголовное дело в отношении Азамата Омуркулова было прекращено 24 ноября 2011-го в связи с тем, что все потерпевшие подали в суд заявления о том, что не имеют никаких претензий к виновнику ДТП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194893/
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