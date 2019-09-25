Узнай, за какие нарушения Правил дорожного движения снизят штрафы (перечень)

Правительство, как сообщалось ранее, поддержало инициативу по снижению размера штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о нарушениях, Кодекс о проступках)».

Как отметил вице-премьер-министр Жениш Разаков, поступило большое количество обращений с просьбой о снижении размеров штрафов за незначительные правонарушения на дороге.

«Установка аппаратно-программных комплексов в рамках проекта «Безопасный город» позволила дисциплинировать наших автовладельцев и навести порядок на дорогах. Вместе с тем необходимо признать, что штрафы за отдельные виды нарушений ПДД большие, если учитывать уровень жизни и размер средней заработной платы в стране. Мы прислушались к доводам общественности. Мы также призываем автовладельцев к повышению культуры вождения и осознанию высокой ответственности перед всеми участниками процесса дорожного движения. Выезжая на дорогу, каждый из нас должен помнить, что автомобиль — это источник повышенной опасности, который может нанести непоправимый вред человеку», — сказал Жениш Разаков.

В то же время размеры штрафов за серьезные нарушения Правил дорожного движения, такие, например, как вождение в нетрезвом состоянии, останутся прежними. Жениш Разаков

Согласно вынесенному на общественное обсуждение законопроекту, предлагается снизить категорию штрафов по восьми видам нарушений:

— невыполнение требований дорожных знаков;

— невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

— нарушение правил остановки или стоянки;

— несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части;

— нарушение правил движения по автомагистралям;

— невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

— нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

— нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Предполагается, что размер штрафов по вышеперечисленным видам нарушений будет снижен с 3 тысяч сомов до 1 тысячи сомов.