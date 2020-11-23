Иса Омуркулов: Правительство начинает реформы только с сокращений

«Вы собираетесь сокращать бюджетников. Вы хотите, чтобы люди вышли на улицы? Вы реформу начинаете только с сокращения», — заявил сегодня депутат Иса Омуркулов на расширенном заседании комитета по бюджету и финансам.

По его словам, правительство сейчас говорит об изменениях. Но при этом хочет только уволить людей. Депутат заявил, что в министерствах и ведомствах из-за такой политики уже просто некому работать.

И. о. премьер-министра Артем Новиков подтвердил, что на сегодня действительно создана комиссия по реформе системы госуправления. Но ее цель — не обязательно сократить аппарат.

«Стоит задача по оптимизации и повышению эффективности госорганов, в том числе с учетом фискализации и цифровизации. Исходя из этого принципа будет решаться вопрос по оптимизации штатной численности. Задача не стоит в том, чтобы просто механически сократить. Оптимизация не коснется бюджетных работников системы здравоохранения, образования и других социально ориентированных направлений», — подчеркнул Артем Новиков.