18:43, 22 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на пикет протеста
18:43, 22 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Журналист Эльдос Казыбеков сегодня вышел на одиночный пикет в знак протеста против прекращения досудебного производства в отношении сына депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова, который сбил велосипедиста. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
Фото из Facebook Эльдоса Казыбекова
«Сегодня вышел на одиночный пикет, узнав, что досудебное производство в отношении сына Исы Омуркулова прекратили. Это же какой плевок мы с вами получили, товарищи! Человеку море по колено. Во второй раз чуть не лишил жизни девушку», — написал журналист.
В ГУВД Бишкека сообщили, что проведена судебно-медицинская экспертиза. Велосипедистка получила легкий вред здоровью. Она письменно заявила, что претензий к сбившему ее сыну Исы Омуркулова не имеет.
«В связи с этим досудебное производство прекращено в соответствии со статьей 26 «Обстоятельства, исключающие производство по делу» Уголовно-процессуального кодекса. В части нарушения ПДД наложены штрафы на общую сумму 22,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.
Сын депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова Азамат в столице совершил ДТП. Он, управляя автомобилем, совершил наезд на велосипедиста на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная магистраль).
В ГУОБДД 24.kg ранее сообщили, что Азамат Омуркулов в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначены экспертизы.
Это не первое ДТП, где виновником является Азамат Омуркулов.
В августе 2011 года он совершил ДТП на объездной дороге. Авария произошла в районе моста Дунларова. В ней погибли три человека — водитель и пассажиры «Ауди-80» (1991, 1990 и 1988 годов рождения). Автомашина «Тойота-Лэндкрузер», в которой ехал сын Исы Омуркулова (в сводке проходил как Азамат Исаев, 1982 года рождения), после аварии загорелась.
Уголовное дело в отношении Азамата Омуркулова было прекращено 24 ноября 2011-го в связи с тем, что все потерпевшие подали в суд заявления о том, что не имеют никаких претензий к виновнику ДТП.