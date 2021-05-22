Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на пикет протеста

Журналист Эльдос Казыбеков сегодня вышел на одиночный пикет в знак протеста против прекращения досудебного производства в отношении сына депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова, который сбил велосипедиста. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Фото из Facebook Эльдоса Казыбекова

«Сегодня вышел на одиночный пикет, узнав, что досудебное производство в отношении сына Исы Омуркулова прекратили. Это же какой плевок мы с вами получили, товарищи! Человеку море по колено. Во второй раз чуть не лишил жизни девушку», — написал журналист.

В ГУВД Бишкека сообщили, что проведена судебно-медицинская экспертиза. Велосипедистка получила легкий вред здоровью. Она письменно заявила , что претензий к сбившему ее сыну Исы Омуркулова не имеет.

«В связи с этим досудебное производство прекращено в соответствии со статьей 26 «Обстоятельства, исключающие производство по делу» Уголовно-процессуального кодекса. В части нарушения ПДД наложены штрафы на общую сумму 22,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.