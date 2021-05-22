18:51
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Происшествия

Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на пикет протеста

Журналист Эльдос Казыбеков сегодня вышел на одиночный пикет в знак протеста против прекращения досудебного производства в отношении сына депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова, который сбил велосипедиста. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
 
из Facebook Эльдоса Казыбекова
Фото из Facebook Эльдоса Казыбекова
 
«Сегодня вышел на одиночный пикет, узнав, что досудебное производство в отношении сына Исы Омуркулова прекратили. Это же какой плевок мы с вами получили, товарищи! Человеку море по колено. Во второй раз чуть не лишил жизни девушку», — написал журналист.
 
В ГУВД Бишкека сообщили, что проведена судебно-медицинская экспертиза. Велосипедистка получила легкий вред здоровью. Она письменно заявила, что претензий к сбившему ее сыну Исы Омуркулова не имеет.
 
«В связи с этим досудебное производство прекращено в соответствии со статьей 26 «Обстоятельства, исключающие производство по делу» Уголовно-процессуального кодекса. В части нарушения ПДД наложены штрафы на общую сумму 22,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.
 

Сын депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова Азамат в столице совершил ДТП. Он, управляя автомобилем, совершил наезд на велосипедиста на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная магистраль).

В ГУОБДД 24.kg ранее сообщили, что Азамат Омуркулов в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначены экспертизы.

Это не первое ДТП, где виновником является Азамат Омуркулов.

В августе 2011 года он совершил ДТП на объездной дороге. Авария произошла в районе моста Дунларова. В ней погибли три человека — водитель и пассажиры «Ауди-80» (1991, 1990 и 1988 годов рождения). Автомашина «Тойота-Лэндкрузер», в которой ехал сын Исы Омуркулова (в сводке проходил как Азамат Исаев, 1982 года рождения), после аварии загорелась.

Уголовное дело в отношении Азамата Омуркулова было прекращено 24 ноября 2011-го в связи с тем, что все потерпевшие подали в суд заявления о том, что не имеют никаких претензий к виновнику ДТП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194903/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Досудебное производство по ДТП с сыном Исы Омуркулова прекратили
В Маевке в результате аварии пострадали четыре человека
В смертельной аварии в Ленинградской области России пострадал кыргызстанец
В Узгенском районе машина упала в реку. Погибли двое мужчин
В Ошской области машина упала в реку. Погибли два человека
Пьяный сын Исы Омуркулова сбил девушку. Потерпевшая отказалась писать заявление
Сын Исы Омуркулова опять стал участником ДТП: сбил велосипедиста
В Токмаке сбили двух девушек. Адвокат просит заключить водителя под стражу
С января в авариях в Бишкеке пострадали 166 детей
В Бишкеке машина врезалась в опору линии электропередачи и загорелась
Популярные новости
В&nbsp;Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана В Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за&nbsp;вымогательство взятки Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
Диспетчер перепутал. В&nbsp;МЧС объяснили, как живой мужчина оказался мертвым Диспетчер перепутал. В МЧС объяснили, как живой мужчина оказался мертвым
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший директор &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Василий Дашков В Бишкеке задержан бывший директор «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
22 мая, суббота
18:43
Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на пикет протеста Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист...
18:30
23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:02
Fisker сделает первый электрический автомобиль для Папы Римского
17:53
Впервые в Кыргызстане проведена ротация акимов районов. Комментарий эксперта
17:13
ВОЗ: Смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных