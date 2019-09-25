Фермеры будут платить за пользование пастбищ в два этапа. Депутаты сомневаются

В парламенте обсуждают поправки в Закон «О пастбищах». Согласно предлагаемым изменениям, вводится норма, определяющая конкретные сроки оплаты за использование пастбищ.

При необходимости по решению представительного органа фермерам предоставляется возможность оплатить частями, но не менее 50 процентов до середины весны (15-16 апреля), следующая часть до 1 ноября.

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По словам авторов, земельный налог за использование пастбищ выплачивается в трех частях. Нардеп Айнуру Алтыбаева спросила, насколько оправдано выплачивать по этапам. Разработчики отметили, что это гарантия своевременных выплат и животноводам удобнее вносить деньги в два подхода.

Отмечается, что в Кыргызстане за последние 10 лет площадь пастбищ уменьшилась на 167 тысяч гектаров. Нардеп Аалы Карашев возмутился — инвентаризация пастбищ до сих пор не завершена, а поголовье скота ежегодно увеличивается.