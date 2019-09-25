18:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Фермеры будут платить за пользование пастбищ в два этапа. Депутаты сомневаются

В парламенте обсуждают поправки в Закон «О пастбищах». Согласно предлагаемым изменениям, вводится норма, определяющая конкретные сроки оплаты за использование пастбищ.

При необходимости по решению представительного органа фермерам предоставляется возможность оплатить частями, но не менее 50 процентов до середины весны (15-16 апреля), следующая часть до 1 ноября.

Читайте по теме
Правительство забраковало законопроект о передаче непригодных пастбищ в аренду

По словам авторов, земельный налог за использование пастбищ выплачивается в трех частях. Нардеп Айнуру Алтыбаева спросила, насколько оправдано выплачивать по этапам. Разработчики отметили, что это гарантия своевременных выплат и животноводам удобнее вносить деньги в два подхода.

Отмечается, что в Кыргызстане за последние 10 лет площадь пастбищ уменьшилась на 167 тысяч гектаров. Нардеп Аалы Карашев возмутился — инвентаризация пастбищ до сих пор не завершена, а поголовье скота ежегодно увеличивается.
Ссылка:
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане уменьшилась площадь пастбищ. Минсельхоз будет выяснять почему
Правительство забраковало законопроект о передаче непригодных пастбищ в аренду
В Жогорку Кенеше придумали заработок для айыл окмоту
Чиновник прокомментировал просьбу узбекских коллег об аренде пастбищ
В Жогорку Кенеше намерены придать пастбищам особый статус
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Пастбища Кыргызстана. Зачем их хотят отдать под разработку месторождений
В Кыргызстане пастбища разрешат арендовать для добычи полезных ископаемых
Минюст предлагает отдать 22 гектара пастбищ под цементный завод
В заповедниках Кыргызстана будут пасти скот и добывать уголь?
Популярные новости
Члены партии &laquo;Кыргызстан&raquo; переизбрали лидера Члены партии «Кыргызстан» переизбрали лидера
Бакыт Торобаев: Пусть Ширин Айтматова сначала посмотрит на&nbsp;музей своего отца Бакыт Торобаев: Пусть Ширин Айтматова сначала посмотрит на музей своего отца
Спикер парламента Кыргызстана читает на&nbsp;уровне ученика 4-го класса Спикер парламента Кыргызстана читает на уровне ученика 4-го класса
Позорит страну! Реакция соцсетей на&nbsp;выступление спикера ЖК&nbsp;Дастана Джумабекова Позорит страну! Реакция соцсетей на выступление спикера ЖК Дастана Джумабекова
Бизнес
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз
Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в&nbsp;Джалал-Абаде. Что это такое? Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?
12&nbsp;госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику 12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику
КИТ-2019. Приложение не&nbsp;панацея, но&nbsp;эффективный помощник в&nbsp;воспитании детей КИТ-2019. Приложение не панацея, но эффективный помощник в воспитании детей