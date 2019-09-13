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Власть
Сюжет: Безопасный город (380)

Знаков о наличии камер «Безопасного города» должно быть больше, считает депутат

Депутаты Жогорку Кенеша тоже стараются не попадать на камеры фиксации нарушений ПДД «Безопасного города». Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заявил депутат Бакыт Торобаев.

Он предложил увеличить количество предупреждающих знаков о наличии камер фиксации.

«В телефоне коллеги Тынчтыкбека Шайназарова есть программа, которая сообщает о камерах «Безопасного города». Недавно мы с ним шли пешком по улице Донецкой, и он получил сигнал, что впереди камера. Я попросил его сбавить скорость. Думаю, если будет больше предупреждающих знаков о камерах, водители научатся ездить медленно», — считает Бакыт Торобаев.
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